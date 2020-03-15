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Во Франции нет и не будет нехватки важнейших продуктов, заверил министр

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Французы стали активно закупать продукты долгого хранения. Фото из супермаркета парижского пригорода Женвилье. 13.03.2020
Французы стали активно закупать продукты долгого хранения. Фото из супермаркета парижского пригорода Женвилье. 13.03.2020 REUTERS/Benoit Tessier
RFI

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в воскресенье, 15 марта, о том, что страна обеспечена необходимыми запасами продуктов и предметов первой необходимости. «Дефицита не будет», несмотря на эпидемию коронавируса, заверил министр, выступая на брифинге в Париже.

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Брифинг состоялся по итогам телефонной конференции министра с представителями агропромышленного сектора и дистрибуции.

«Надежность обеспечения французов продуктами питания и предметами первой необходимости сегодня гарантирована и эта (гарантия) сохранится в ближайшие недели. Дефицита не будет», — сказал Ле Мэр.

Он также попросил сограждан не торопиться делать запасы без необходимости. «Я призываю французов проявить ответственность, а не спешить в супермаркеты или ближайшие магазины. Продолжайте делать покупки, как и прежде», — попросил министр экономики.

Накануне с таким же призывом обратились к французам и представители торговых сетей. 

Французские СМИ и интернет-пользователи публикуют многочисленные снимки опустошенных полок магазинов и очередей на кассах в разных регионах страны. Быстрее всего расходятся продукты долгого хранения и товары первой необходимости (макароны, рис, консервы, вода, туалетная бумага, моющие средства). Отмечается и увеличение заказа этих товаров через интернет.

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