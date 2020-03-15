Фото дня: французские парки во время эпидемии коронавируса

Английская набережная в Ницце REUTERS/Eric Gaillard

RFI

Вечером в субботу, 14 марта, премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о радикальных мерах, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В стране закрыли все бары, рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места, а граждан попросили серьезно отнестись к эпидемии. Однако в воскресенье французы вышли в парки и на набережные для того, чтобы насладиться теплой мартовской погодой.