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Фото дня: французские парки во время эпидемии коронавируса

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Английская набережная в Ницце
Английская набережная в Ницце REUTERS/Eric Gaillard
RFI

Вечером в субботу, 14 марта, премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о радикальных мерах, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В стране закрыли все бары, рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места, а граждан попросили серьезно отнестись к эпидемии. Однако в воскресенье французы вышли в парки и на набережные для того, чтобы насладиться теплой мартовской погодой.

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Набережная Сены в Париже
Набережная Сены в Париже REUTERS/Gonzalo Fuentes

Французские власти не ввели запрет на посещение парков, ограничившись лишь призывом соблюдать правила гигиены и не перемещаться по городу без крайней необходимости.

Старый порт в Марселе
Старый порт в Марселе GERARD JULIEN / AFP
Парк Бют-Шомон в XIX округе Парижа
Парк Бют-Шомон в XIX округе Парижа RFI/ Anna Stroganova

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