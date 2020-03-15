Выборы во Франции: медики призвали не ходить к урнам, Макрон не согласился

Президент Эмманюэль Макрон с супругой Брижит у входа на избирательный участок в Ле-Туке. 15.03.2020

В воскресенье, 15 марта, во Франции началось голосование в первом туре муниципальных выборов. Участки открылись в 8 утра на всей территории страны. К полудню были известны первые результаты явки, которая оказалась ниже, чем на предыдущих муниципальных выборах. Утром французское объединение медицинских работников призвало избирателей не ходить на участки. Презижент Макрон выразил другую точку зрения.

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По данным МВД Франции, явка по состоянию на 12 часов по парижскому времени составила 18,38% — это почти на пять процентов меньше, чем на предыдущих муниципальных выборах, в 2014-м году (23,17%).

Утром в день голосования объединение медработников Le Collectif inter-hôpitaux (CIH) призвало французов не ходить к избирательным урнам и тем самым «помочь реанимациям».

С таким же призывом выступил и Реми Саломон, президент медицинской комиссии парижского государственного управления здравоохранения (AP-HP).

В 12.30 в городе Ле-Туке, на севере Франции, проголосовал Эмманюэль Макрон. Президент пришел на участок вместе с супругой Брижит.

Как сообщило агентство Reuters, глава государства заявил после того, как опустил бюллетень в урну, о том, что важно «остаться достойными гражданами» и прийти проголосовать, соблюдая при этом предписанные санитарные меры предосторожности. «Я гарант безопасности, здоровья наших сограждан, но также и демократической жизни в нашей стране», — сказал Макрон.

Всего на этих выборах зарегистрировано 47,7 миллионов избирателей.

Участки должны закрыться к 20.00. Второй тур запланирован на следующее воскресенье, 22 марта.

Впрочем, с учетом ситуации с коронавирусом, не исключено, что он будет перенесен, отмечает газета Le Monde.

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