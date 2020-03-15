Прорыв для «зеленых», шаг вперед для крайне правых: результаты первого тура муниципальных выборов

Во Франции в воскресенье, 15 марта, прошел первый тур муниципальных выборов. Как следует из предварительных результатов голосования, кандидатам от партии «Европа Экология Зеленые» удалось выйти вперед в нескольких крупных городах, в том числе в Бордо, Страсбурге и Безансоне. Сторонники партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» смогли обойти конкурентов в Перпиньяне, Энен-Бомоне и Фрежюсе. В Париже, вопреки прогнозам, уверенное лидерство сохранила кандидат от социалистов и действующий мэр Анн Идальго.

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Хороших результатов в первом туре муниципальных выборов добились члены правительства Франции. По данным агентства France-Presse, в Гавре на первом месте оказался премьер-министр Эдуар Филипп (43,6%). Его ближайший конкурент, коммунист Жан-Поль Лекок набрал 34% голосов. Более половины избирателей поддержали министра культуры Франка Ристера в Куломье, а также министра бюджета Жеральда Дарманена в Туркуэне (их списки получили абсоютное большинство голосов в местных советах уже в первом туре).

В Париже 15 марта первое место по результатам первого тура заняла действующий мэр столицы Анн Идальго (30%). Кандидата от правых «Республиканцев» Рашиду Дати поддержали 22% избирателей. Бывший министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен набрала около 17%. Ранее она сменила в предвыборной гонке поддержанного Эмманюэлем Макроном кандидата Бенжамена Гриво, который отказался от участия в выборах после публикации Петром Павленским видео интимного характера.

Член крайне правой партии «Национальное объединение» Давид Рашлин избрался на второй срок в первом туре (50,6%) в небольшом городе Фрежюс на Лазурном берегу. 32-летнего политика называют одним из приближенных Марин Ле Пен. Крайне правые также вышли на первое место в Перпиньяне. В коммуне Энен-Бомон северного департамента Па-де-Кале 74% голосов набрал, победив уже в первом туре, кандидат от бывшего Нацфронта и действующий мэр Стив Бриуа.

В Бордо за лидерство сражаются кандидат от партии «Европа Экология Зеленые» Пьер Юрмик и член правых «Республиканцев» Николас Флориан. Разрыв между ними составляет несколько сотен голосов в пользу правого политика. В Лионе кандидат от «зеленых» Грегори Дусе вышел вперед (29%) и опередил «Республиканцев».

Первый тур муниципальных выборов во Франции отличался рекордно низкой явкой. В голосовании приняли участие всего 45,5% избирателей. Это на 18% меньше, чем во время аналогичных выборов в 2014 году. Как следует из данных исследования Ipsos/Sopra Steria, больше трети французов не пришли на участки из-за эпидемии коронавируса. 33% опрошенных объяснили свой отказ от голосования тем, что результаты выборов, по их мнению, ничего не решают.

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