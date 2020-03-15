Франция и Германия усилят контроль на границах в связи с коронавирусом

Франко-германская граница остается открытой, однако с воскресенья на ней будет установлен жесткий контроль. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило министерство внутренних дел Франции. Меры по контролю въезжающих и выезжающих из страны применяются «чтобы ограничить ненужные перемещения», указали в ведомстве. С понедельника по всей Франции будет сокращено количество железнодорожных перевозок.

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«Франция уже осуществляла контроль на своих границах с соседними странами», – заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Однако затем Германия объявила, что в ближайшие часы установит особые меры по контролю. «Эти меры не означают закрытие нашей общей границы, но их целью является ограничение ненужных перемещений для остановки распространения вируса», – пояснил министр.

Работники таможенных служб обеих стран, а также работники транспортных предприятий получат разрешение пересекать границу в различных пунктах, уточняется в коммюнике МВД Франции. Утром в воскресенье германские СМИ объявили, что с понедельника Германия собирается полостью закрыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией.

Как заявила в воскресенье, 15 марта, министр экологии Франции Элизабет Борн, в стране будут постепенно сокращены поезда дальнего следования, а также внутренние и международные авиарейсы. Железнодорожное перемещение будет сокращено вдвое. Что касается частных авиакомпаний, то они сократят свои рейсы до минимума, необходимого для возвращения французских граждан домой.

Городской транспорт будет ходить нормально. В Париже и Иль-Де-Франс сохранится прежнее расписание движения автобусов и трамваев, на линиях метро и пригородных поездов будут ходить 7 поездов из 10. Государственный секретарь по делам транспорта Жан-Батист Джебари объяснил это необходимостью медиков добираться до места работы. Всех остальных жителей столичного региона он призвал ограничить свои перемещения или использовать личный транспорт.

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