COVID-19: в Испании за сутки умерли более ста человек

В Испании за последние сутки в результате заражения коронавирусом COVID-19 умерли 105 человек. Об этом сообщило AFP со ссылкой на официальные данные. Общее число умерших в мире от эпидемии за все время, прошедшее с начала ее обнаружения, превысило 6000.

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Как пишет AFP к середине воскресенья, 15 марта, в мире было зарегистрировано 159 844 случаев заражения, из них 6036 привели к летальному исходу. Больше всего смертей зарегистрировано в Китае — 3.199.

В Европе умерли 1907 человек, из них 1441 — в Италии и 288 — в Испании.

Первые случаи заболевания были отмечены в Китае в середине декабря. В конце января появилось известие о первом умершем за пределами провинции Ухань, которая, по данным китайских властей, стала очагом распространения нового вируса.

13 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.

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