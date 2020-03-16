Дело табак: что можно успеть во Франции, пока не запретили

16 марта. Пока еще не запрещено просто гулять по улицам Парижа и наслаждаться его видами.

Вечером в понедельник, 16 марта, президент Эмманюэль Макрон во второй раз за четыре дня выступит с телеобращением к народу. Ожидаются новые «запретные» меры, призванные снизить риск распространения коронавируса, — то есть, дать новый ответ на ситуацию, которую президент во время предыдущего обращения уже назвал «самым серьезным санитарным кризисом за столетие». Не исключен вариант «полной изоляции» граждан по итальянскому сценарию – хотя к полудню понедельника в Елисейском дворце все еще утверждали, что пока это не предусмотрено. В любом случае, у тех, кто сейчас находится во Франции, до вечера еще есть время, чтобы успеть сделать те вещи, которые после выступления Макрона в 20.00 (22.00 МСК) уже могут быть и запрещены.

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Днем 16 марта ситуация такая, что запретов не меньше, чем того, что еще разрешено.

С сегодняшнего дня закрыты ясли, коллежи, лицеи, университеты…

Де-факто многие предприятия — как госсектора, так и частные — уже перешли на удаленную работу (как, например, частично RFI), или вовсе приостановили деятельность — как например, заводы PSA и Michelin.

Запрет коснулся торговых точек и увеселительных заведений: еще в субботу вечером, 14-го, люди плечом к плечу сидели не террасах парижских (бордосских и прочих) кафе, а уже с ночи 15-го вступил в действие правительственный декрет , предписывающий закрыть — минимум до 15 апреля — все заведения, «которые не являются жизненно необходимыми»: «такие как кинотеатры, бары или дискотеки», а также многие непродовольственные магазины.

Впрочем, ресторанам и барам разрешена торговля навынос и доставка.

Открытыми пока остаются продмаги, кулинарии, овощные, рыбные и мясные лавки, булочные, аптеки, страховые компании и банки (впрочем, многие уже перешли на дистанционное обслуживание клиентов), химчистки, точки продаж прессы, и, что самое любопытное, — табачные лавки и алкогольные магазины.

Разрешена работа АЗС, автосервисов и магазинов автозапчастей, магазинов компьютерной техники и сервисов по их ремонту, магазинов стройтоваров (впрочем, во всех случаях лучше позвонить или зайти на сайт, чтобы узнать, не решило ли само заведение закрыться — как например, все «Leroy Merlin» в стране).

Закрыты конференц-залы, библиотеки, музеи, театры, дворцы спорта, спортзалы, торговые центры (за исключением сервисов доставки и выдачи заказов), почти все дома отдыха.

Теоретически вы все еще можете попасть на прием к врачу (это тоже не запрещено декретом), но де-факто в подавляющем большинстве случаев несрочные консультации отменяются — пациенты все последние дни получают от клиник и врачей такие сообщения. То же самое касается судебных процессов — по распоряжению министра юстиции рассмотрение большинства дел, кроме «срочных», перенесено.

Пока открыта почта — правда, из 17 тысяч почтовых отделений в стране сегодня работает только одна тысяча. Доставка писем и посылок тоже сохраняется, хотя на службу уже вышло меньше почтальонов, чем обычно (80%).

По собственной инициативе закрылось на неопределенный срок Общество защиты животных (Société protectrice des animaux), которое занимается, в том числе, размещением и поиском новых хозяев для одиноких кошек и собак. Разрешена работа ветеринарных магазинов и ветклиник.

Открыты «учреждения (религиозного) культа» — но приказано больше 20 человек не собираться («за исключением похоронных церемоний»).

Открыты и похоронные бюро.

Но чтобы не прибавить им работы, нужно, как минимум сохранять спокойствие и соблюдать меры гигиены.

Ведь еще пока никто не доказал, что коронавирус страшнее гриппа, — впрочем, сейчас еще слишком рано для того, чтобы можно было доказать и обратное.

RFI будет следить за развитием ситуации, — и уже сегодня вечером, по следам выступления президента Макрона, сообщит вам о новых запретах.

Сегодня днем Елисейский дворец сообщил, что «в ближайшие часы» — по итогам переговоров между президентом Макроном, канцлером Меркель, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — будет объявлено о новых мерах на внешних границах ЕС.

С сегодняшнего же дня, по распоряжению министра транспорта Франции, значительно сокращено количество внутренних железнодорожных перевозок, а кроме того, французские турфирмы объявили о том, что отменяют все поездки как минимум до 31 марта. Отменено и большинство международных перелетов – например, компания Air France объявила о сокращении рейсов на 70–90% в ближайшие два месяца.

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