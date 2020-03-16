Замминистра здравоохранения Франции заявил о резком ухудшении ситуации в стране

«Эпидемическая ситуация во Франции крайне серьезная. Она очень быстро ухудшается. Это очень быстрая эпидемия. Мы видим, что количество заразившихся удваивается каждые два дня», — заявил утром 16 марта в интервью радиостанции France Inter замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон. Он призвал всех французов осознать серьезность ситуации и соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы максимально ограничить распространение Covid-19.

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«Мы все играем важнейшую роль в борьбе с эпидемией», заявил замминистра. Саломон выразил сожаление тем, что население «слабо» соблюдает рекомендованные властями меры предосторожности. «Люди не соблюдают рекомендованную дистанцию и не держатся в метре друг от друга», — подчеркнул он.

«Я хочу, чтобы наши сограждане поняли, что люди больны, что они в реанимации, что их жизни угрожает опасность, и что таких людей сотни», отметил он. «Медики кричат о помощи, они просят французов помочь им, — сказал Жером Саломон. — Мы все можем поставить заслон эпидемии и препятствовать ее распространению , соблюдая необходимые меры».

В первую очередь необходимо «массово снизить количество контактов» между людьми. По словам Саломона, это предписание никто не соблюдает, судя по толпам людей, вышедшим в эти выходные на прогулки в разных городах Франции.

По последним данным, жертвами Covid-19 во Франции стали 127 человек, заразились 5423 человека. За последние сутки число заразившихся новым вирусом составило 900 человек, умерло 36. 400 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, отметил Саломон.

Как отмечает Le Monde, «все врачи считают, что эти цифры занижены, так как все пациенты больше не тестируются на коронавирус».

Ранее во французских СМИ стала появляться информация о том, что в понедельник или во вторник власти примут решение о более жестких карантинных мерах, аналогичных принятым в Италии. «Если французы не будут соблюдать меры, как мы наблюдали это в воскресенье на набережных Сены, в парке Бютт-Шомон или в Люксембургском саду, мы пойдем в сторону «итальянской модели». То есть полной изоляции, за исключением необходимых покупок», — цитирует Le Monde источник в правительстве.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай заявила в понедельник утром, что власти примут решение о дополнительных мерах в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и как будут вести себя граждане.

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