Компания Apple получила рекордный штраф во Франции

Антимонопольный комитет Франции признал компанию Apple виновной в сговоре с дистрибьюторами и в нарушении правил добросовестной конкуренции. Компания должна заплатить рекордный штраф в 1 миллиард 100 миллионов евро.

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Жалоба о нечестной конкуренции была подана еще в 2012 году. Ее подало французское предприятие eBizcuss, занимающееся перепродажей товаров Apple. В том же году началось расследование, в рамках которого в офисах Apple во Франции было проведено несколько обысков с изъятием документов.

Следствие установило, что Apple вступила в сговор с двумя французскими ритейлерами — Tech Data и Ingram Micro, которым она в первую очередь поставляла свои товары и позволяла делать скидки. В итоге подавшая жалобу компания eBizcuss разорилась.

Два французских ритейлера Tech Data и Ingram Micro были также оштрафованы на 76 и 63 миллиона евро соответственно.

В декабре 2019 года французский антимонопольный орган оштрафовал компанию Google на 150 миллионов евро за «использование доминирующего положения на рынке».

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