Макрон объявит о новых мерах в связи с коронавирусом в понедельник вечером

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в понедельник вечером, 16 марта, с новым телеобращением к нации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в понедельник вечером, 16 марта, с новым телеобращением к нации. Об этом заявили в понедельник днем в Елисейском дворце. Президент должен объявить о решении вводить или нет в стране жесткие карантинные меры, аналогичные принятым в Италии.

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В ближайшие часы Франция также объявит о мерах, касающихся внешних границ Евросоюза. Об этом заявил в своем твиттере Эмманюэль Макрон после телефонных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как заявили в Елисейском дворце, Макрон призвал своих собеседников «усилить координацию мер на европейском уровне и быстро принять эффективные меры, в частности по вопросу границ Евросоюза». Одновременно французский лидер осудил «меры, принятые в одностороннем порядке некоторыми странами-членами ЕС».

Внеочередное совещание лидеров ЕС, посвященное эпидемии коронавируса, пройдет во вторник по видеосвязи. Об этом Шарль Мишель объявил в понедельник в своем твиттере. «Сдержать распространение вируса, обеспечить медиков необходимым оборудованием, способствовать исследованиям и ограничить экономический спад», — обозначил глава Европейского совета ключевые пункты предстоящего саммита.

Ранее, утром в понедельник, замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что «эпидемическая ситуация в стране очень быстро ухудшается». Он призвал сограждан соблюдать предписанные властями меры безопасности и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Авиакомпания Air France объявила в понедельник о сокращении полетов на 70–90 процентов в ближайшие два месяца в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса. Французские туроператоры, со своей стороны, отменяют все заграничные туры до 31 марта.

Начиная с полуночи субботы во Франции закрыты все общественные заведения, за исключением продовольственных магазинов, аптек, банков и заправочных станций.

По последним данным, жертвами Covid-19 во Франции стали 127 человек, заразились 5423 человека. За последние сутки число заразившихся новым вирусом составило 900 человек, умерло 36. 400 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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