Обвиненного в педофилии экс-священника Бернара Прейна приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Лиона приговорил бывшего священника Бернара Прейна к пяти годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

Суд Лиона приговорил бывшего священника Бернара Прейна к пяти годам тюрьмы по обвинению в насилии сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает AFP. Прокуратура требовала приговорить 75-летнего Прейна к восьми годам заключения.

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Как отмечает агентство, оглашение приговора проходило при закрытых дверях — в связи с эпидемией коронавируса.

Суд над Бернаром Прейна начался в Лионе 14 января. Ему вменяли насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних младше 15 лет в период с 1986 по 1990 годы. Были и свидетельства об изнасилованиях, однако по этим случаям истек срок давности.

Бернар Прейна был лишен сана в июле 2019 года. Уголовное дело против него было заведено в январе 2016 года — после того, как несколько уже повзрослевших жертв решились подать на священника в суд. Прейна быстро дал признательные показания.

Как утверждал сам бывший священник, начиная с 1991 года церковное начальство «было в курсе его поведения», но ничего не предпринимало. Прейна служил в епархии до 2015 года, пока не разразился скандал.

В январе 2019 года по делу о сокрытии фактов сексуального насилия над детьми начался процесс над архиепископом Лионским кардиналом Филиппом Барбареном и еще пятью высокопоставленными иерархами Лионской епархии. В первой инстанции Барбарен был приговорен к шести месяцам условно. Апелляционный суд оправдал церковного иерарха 30 января 2020 года. 6 марта Барбарен подал в отставку из епархии, заявив, что его имя навсегда будет связано с этим делом.

Кардинал Барбарен и Бернар Прейна стали героями последнего фильма французского режиссера Франсуа Озона «По воле божьей».

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