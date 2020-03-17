Военные вертолеты начали транспортировать пациентов с коронавирусом из Эльзаса

Пациентов с коронавирусом начали перевозить с востока Франции в другие регионы на военных вертолетах

Утром во вторник, 17 марта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил в эфире France Inter, что военные вертолеты начали транспортировать пациенто с коронавирусом из департамента Верхний Рейн в другие регионы Франции.

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Эпидемиологическая ситуация в Эльзасе особо тяжелая наряду со столичным регионом. По словам министра здравоохранения, мест в отделениях реанимации почти не осталось в больницах Верхнего Рейна. Некоторым заболевшим требуется искусственная вентиляция легких.

«Мы поддержим больницы в районе Мюлузы и Страсбурга. Этим утром вертолеты санитарного подразделения армии транспортируют больных в тяжелом состоянии и молодых» в другие больницы страны, — сказал Оливье Веран.

Он также объявил о дополнительных двух тысячах мест в отделениях реанимации в депатаменте Ланды.

Накануне президент Эмманюэль Макрон уже объявил, что армия будет задействована для транспортировки больных с востока страны. Он также заявил, что Эльзасе будет развернут военно-полевой госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом.

На востоке Франции выявлено 1543 случая заражения. В департаменте Верхний Рейн 688 случаев заражения и 30 случаев летального исхода от последствий коронавируса.

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