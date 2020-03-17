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Во Франции ввели формуляр для выхода из дома

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Во Франции ввели формуляр для выхода из дома
Во Франции ввели формуляр для выхода из дома DR
RFI

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер вечером 16 марта объявил, что каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии, должен будет способен доказать обоснованность перемещения. Специальный документ можно скачать с сайта МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки.

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Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней. Нарушителей будут наказывать, заявил Макрон.

Позже в МВД объявили о мобилизации ста тысяч полицейских и жандармов для контроля за обоснованностью передвижений граждан. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Каждому, кто решит выйти из дома, нужно будет иметь при себе специальный документ, где он должен написать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес. А затем под честное слово выбрать одну из причин перемещения. Таких причин может быть пять:

1. Поход на работу в случае невозможности работать из дома. При себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна. А также перемещения по работе, которые не могут быть перенесены;

2. Перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж;

3. Визиты ко врачу;

4. Неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми.

5. Краткие перемещения недалеко от дома, «связанные с личной физической активностью», но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

Ограничения на передвижения не коснутся некоторых профессий: врачи, другие медработники, журналисты и др. При себе нужно иметь профессиональную карточку.

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