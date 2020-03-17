Во Франции из-за коронавируса ограничат продажу парацетамола

В аптеках Франции будут отпускать по одной упаковке парацетамола людям без симптомов и по две упаковки в случае повышенной температуры

Начиная со среды, 18 марта, во Франции будет ограничена продажа парацетамола. Об этом объявило во вторник Французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM). Таким образом в стране надеются избежать дефицита лекарственных препаратов на базе парацетамола.

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Как отмечается на сайте ведомства, в аптеках будут отпускать по одной упаковке парацетамола людям без симптомов, и по две упаковки в случае повышенной температуры и болей.

Кроме того, власти приостанавливают онлайн-продажу препаратов на базе парацетамола, ибупрофена и аспирина.

Ранее, 14 марта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о риске приема противовоспалительных препаратов, в частности ибупрофена для людей, инфицированных коронавирусом. Он рекомендовал принимать парацетамол.

Для лечения коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендовала принимать парацетамол, сообщает 17 марта агентство РИА Новости.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — цитирует агентство слова пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера.

По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции во Франции стали 148 человек, общее количество зараженных достигло 6633.

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