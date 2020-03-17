Во Франции швейная мастерская готова производить защитные маски для медработников

Во Франции, как и в Италии, сотрудники швейных мастерских готовы производить защитные маски для медработников. Как сообщает во вторник, 17 марта, Le Monde, швейная фирма Les Tissages de Charlieu в департаменте Луара ждет одобрение на производство от властей.

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Мастерская Les Tissages de Charlieu готова поставить на поток производство многоразовых защитных масок, которые можно стирать. Они могут заменить хирургические маски, которые сейчас используют медработники, которые контактируют с зараженными Covid-19. Les Tissages de Charlieu уже разработала прототип маски. Это изделие из хлопчатобумажной ткани, напечатанное на 3D-принтере.

Предприятие, на котором работают 70 сотрудников, готово выпускать в день 100 тысяч таких масок. Оно готово передать технологию производства, выкройку и информацию о составе ткани любой другой швейной мастерской, готовой помочь французским больницам в период пандемии.

Les Tissages de Charlieu специализируется на изделиях из жаккардовой ткани и на пошиве сумок и косметичек. Руководитель этой швейной мастерской Эрик Боэль таким образом ответил на запрос министерства здравоохранения, которое ищет способы исправить ситуацию с нехваткой защитных масок в больницах. Господин Боэль надеется, что власти дадут разрешение на производство масок уже на этой неделе.

Ранее в Италии группа Miroglio перевело часть своих производственных мощностей на пошив водонепроницаемых хирургических масок. 14 марта первые 10 тысяч сшитых масок уже были отправлены в регион Пьемонт.

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