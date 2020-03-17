Клинические исследования в Марселе показали эффективность противомалярийного средства в лечении коронавируса

Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.

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Накануне, в понедельник, известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт сообщил, что 24 пациента, зараженных коронавирусом, согласились принимать Plaquenil (это одно из коммерческих названий, под которым выпускается хлорохин). Шесть дней спустя после начала приема препарата лишь четверть из них остались инфицированы. Одновременно 90% тех, кто не принимал препарат, по-прежнему являются носителями вируса, сообщил профессор.

Хлорохин уже более 70 лет используется для лечения малярии. Кроме того, как отмечает Дидье Раульт, это недорогой препарат. Ранее, в феврале, французский ученый уже ссылался на позитивные результаты применения препарата в десяти китайских больницах.

По данным китайского исследования, противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.

Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.

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