Правительство Франции «немедленно» выделит в помощь бизнесу 45 млрд евро

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL во вторник, 17 марта, объявил, что правительство «немедленно» выделит на поддержку бизнеса и сотрудников предприятий 45 миллиардов евро.

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Брюно Ле Мэр подчеркнул, что параллельно с «санитарной войной» идет также «экономическая и финансовая война», которая будет «длительной и жестокой». Из-за распространения коронавируса Covid-19 власти Франции со вторника, 17 марта, серьезным образом ограничили перемещения граждан. Экономика страны замедлилась. Многие предприятия уже несколько недель терпят убытки.

На фоне пандемии министерство экономики Франции заявило, что немедленно выделит на поддержку предприятий и их сотрудников 45 миллиардов евро. Для малых предприятий будет создан отдельный «фонд солидарности» в минимум 1 миллиард евро. Поддержку из него получат малые предприятия, годовой оборот которых упал на 70% к марту 2020 года. Брюно Ле Мэр выразил надежду, что французская экономика быстро восстановится после эпидемии коронавируса.

Накануне о мерах поддержки бизнеса объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пообещал, что власти не допустят банкротства ни одной компании. Для всех предприятий приостановлены выплаты налогов и взносов, оплата аренды помещений, счетов за электричество, газ и воду. Государство создаст фонд в 300 миллиардов евро для гарантии по банковским кредитам компаний. По словам Брюно Ле Мэра, на европейском уровне гарантии по кредитам будут обеспечены на 1 триллион евро.

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