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Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для жителей Франции

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Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для Франции
Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для Франции Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
RFI

Крупнейший в мире порносайт Pornhub 17 марта предоставил жителям Франции бесплатный доступ к премиум-акканутам после того, как в стране ввели жесткие ограничения на перемещения из-за коронавируса.

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Ранее такой же жест Pornhub сделал для жителей Италии и Испании, остающихся на карантине в своих домах. Для жителей Франции премиум-аккаунты на порносайте будут бесплатными в течение месяца.

Кроме того, Pornhub направит на борьбу с эпидемией месячную выручку своей дочерней компании Modelhub.

Французская пресса отмечает, что и другие порноресурсы сделали аналогичный жест в адрес жителей Франции, вынужденно остающихся в изоляции.

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