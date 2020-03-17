Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для жителей Франции

Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для Франции

Крупнейший в мире порносайт Pornhub 17 марта предоставил жителям Франции бесплатный доступ к премиум-акканутам после того, как в стране ввели жесткие ограничения на перемещения из-за коронавируса.

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Ранее такой же жест Pornhub сделал для жителей Италии и Испании, остающихся на карантине в своих домах. Для жителей Франции премиум-аккаунты на порносайте будут бесплатными в течение месяца.

Кроме того, Pornhub направит на борьбу с эпидемией месячную выручку своей дочерней компании Modelhub.

Французская пресса отмечает, что и другие порноресурсы сделали аналогичный жест в адрес жителей Франции, вынужденно остающихся в изоляции.

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