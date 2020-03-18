Во Франции узаконят «чрезвычайное санитарное положение»

Проект закона, предоставляющего властям дополнительные полномочия и ограничивающего права и свободы граждан в период эпидемии коронавируса, был утвержден в среду, 18 марта, на заседании совета министров Франции под председательством президента. В четверг и пятницу за законопроект будут голосовать обе палаты парламента Франции.

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Как сообщает агентство France-Presse, которому удалось ознакомиться с текстом законопроекта, в ближайшие дни во Франции может быть введен «режим чрезвычайного санитарного положения».

Это означает, что президент и правительство получат возможность управлять страной при помощи декретов, не дожидаясь одобрения парламента. В законопроект также входит статья о том, что власти имеют право полностью ограничить передвижение граждан по всей стране или в отдельном регионе и реквизировать у населения все необходимые средства для борьбы с эпидемией. Текст должен узаконить уже установленные во Франции меры по запрету собраний, а также оговаривает особые ограничения «свободы предпринимательства».

После рассмотрения текста законопроекта советом министров Франции его должен одобрить парламент. Как отмечает издание Le Parisien, голосование в Национальном собрании пройдет уже в четверг, 19 марта, а в Сенате – в пятницу, 20 марта.

Если закон будет принят, то действие «чрезвычайного санитарного положения» продлится 12 дней с момента его объявления правительством. В случае если правительство решит продлить режим ЧП, это решение должен одобрить парламент. Впрочем, правительство может и сократить длительность ЧП. В таком случае одобрения парламента не требуется.

В последний раз режим ЧП во Франции вводился специальным законом после терактов 13 ноября 2015 года. Первоначально предусмотренный на три месяца, он затем шесть раз продлевался. ЧП отменили только 1 ноября 2017 года. Однако некоторые записанные в законе о ЧП меры по борьбе с терроризмом применяются и сейчас, так как они перешли в другие законодательные акты Франции.

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