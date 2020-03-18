Коронавирус: минздрав Франции сообщил о смерти 264 заболевших с начала эпидемии

Число подтвержденных случаев заболевания превысило 9 тысяч, эпидемия распространилась на все регионы Франции

В среду вечером, 18 марта, министерство здравоохранения Франции сообщило, что с начала эпидемии коронавируса в стране скончалось уже 264 человека, число подтвержденных случаев заболевания превысило 9 тысяч, эпидемия распространилась на все регионы Франции. В рамках действующего запрета на выход из дома без веских причин 18 марта полиция оштрафовала во Франции более 4 тысяч человек.

Реклама Читать далее

«Отныне мы находимся в состоянии эпидемии, которая быстро усиливается», — заявил в среду вечером замминистра здравоохранения Жером Саломон, представляя ежедневную сводку эпидемиологической ситуации.

По данным на вечер 18 марта, эпидемия коронавируса уже унесла во Франции жизни 264 человек. За прошедшие сутки число смертельных исходов болезни резко выросло: в больницах скончалось 89 человек.

Среди умерших лишь 7% — это люди моложе 65 лет, отметил замминистра.

На данный момент госпитализировано с коронавирусной инфекцией 3626 человек, из них 920 находятся в реанимации (по словам Саломона, половина из них младше 60 лет).

С начала эпидемии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Франции превысило 9134. Замминистра здравоохранения отметил, что отныне эпидемия распространилась на ВСЕ регионы Франции.

По числу заразившихся лидирует парижский регион Иль-де-Франс: здесь только в среду пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» стало больше на 516 человек (общее число инфицированных приблизилось к 2700). С понедельника по среду в столичном регионе число заболевших в столичном регионе выросло на 1000.

По словам Жерома Саломона, порядка 5500 человек выздоровели или переносят болезнь дома с умеренными симптомами. С начала эпидемии 1100 человек были выписаны из больниц.

*****

В Италии 18 марта был зафиксирован трагический рекорд эпидемии коронавируса — всего за сутки в больницах умерло 475 человек (после воскресного скачка смертности — 368 погибших). Общее число жертв эпидемии в стране приблизилось к 3000 (в Китае эпидемия унесла 3200 жизней). За прошедшие сутки в Италии также было подтверждено 4207 новых случаев заражения.

*****

Со вторника, 17 марта, во Франции были введены жесткие ограничения перемещений граждан. 18 марта полиция начала штрафовать за нарушение карантинных правил. Вечером глава МВД Кристоф Кастанер сообщил в эфире первого телеканала TF1, что за день стражи порядка проверили на улицах 70 000 человек и выписали более 4000 штрафов.

В среду совет министров Франции во главе с президентом утвердил законопроект о введении в стране чрезвычайного (санитарного) положения. До пятницы закон о ЧП должен быть одобрен обеими палатами парламента.

Вечером 18 марта министерство обороны Франции сообщило о передаче 5 миллионов защитных хирургических масок из стратегических резервов министерству здравоохранения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться