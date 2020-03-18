На карантине шутки кончились: во Франции штраф вырос до 135 евро. Полиция и работники ритуальных услуг требуют масок

Во Франции пошли вторые сутки карантина, который официально начался в полдень 17 марта. И если в первый день и власти, и исполняющие их приказы сотрудники правопорядка, ограничивались, в основном, строгими призывами, то уже в ночь с 17-го на 18-е полиция начала активно штрафовать нарушителей. Парижская префектура доложила, что с полуночи до восьми утра 18 марта полицейские остановили для проверки 10 тысяч человек и выписали 518 штрафов по 35 евро. Ночным нарушителям, можно сказать, повезло, потому что с утра в действие вступил правительственный декрет, предусматривающий уже совсем другие штрафы.

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Новость сообщил широкому кругу сограждан глава МВД Кристоф Кастанер: штраф вырос до 135 евро, а в случае его несвоевременной оплаты (в срок до 45 дней), придется отдать 375.

#CORONAVIRUS | Le décret portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures de confinement signé par @EPhilippePM et @NBelloubet a été publié. Il prévoit :

🔴135€ d'amende forfaitaire

🔴375€ en cas de majoration.

Sauvez des vies : restez chez vous. pic.twitter.com/cUeEAxNqNt — Christophe Castaner (@CCastaner) March 18, 2020

«Теперь у нас инструкция — проявлять жесткость», -- заявил утром в интервью franceinfo Мадди Шерер, официальный представитель Национальной жандармерии. В том же ключе, но еще круче, высказался префект Парижа Дидье Лалльман. «К сожалению, инструкции не были поняты сразу. Но вы меня знаете: я разъясню их достаточно быстро, если вдруг чрезвычайно ясные объяснения правительства еще не дошли до ушей каждого», -- с улыбкой пригрозил префект, давая интервью AFP.

Префект полиции Парижа Дидье Лальман

В Париже минувшей ночью документы проверяли 3 тысячи полицейских, а по всей Франции, как сообщил глава МВД Кастанер, этим делом занимаются «более 100 тысяч» сотрудников полиции и жандармерии (при том, что их общая численность — 250 тысяч).

Впрочем, несмотря на грозные заявления «силовиков», в основном, как сообщают корреспонденты RFI с мест своей прописки, большинство граждан выполняют предписание властей (уже ставшее твиттер-тегом #RestezChezVous , то есть -- #ОставайтесьДома).

Хотя дисциплинированность зависит от районов. Судя по первым сообщениям, жители более благополучных районов пока ведут себя более законопослушно. Если например, буржуазный 7-й округ в первые сутки был почти пуст, то в «народном» 13-м, как сообщил проживающий там корреспондент RFI, «всем все равно, людей на улице столько же, сколько в обычные дни». Неплохо выполняли команду «сидеть дома» в респектабельных 14-м и 15-м округах, намного хуже — в «бедном» секторе 18-го, как демонстрирует вот это видео с местного рынка.

Dans certains quartiers, aucune des règles de sécurité n'est respectée. C'est le cas à Château-Rouge, dans #Paris18. Pas de distance dans les files d'attente, rue bondée comme un jour normal. #Confinementotal #coronavirus #COVID19france pic.twitter.com/li7H4nZigN — simon louvet (@simonlouvet_) March 17, 2020

Но скоро и на рынках будет «наведен порядок», и те из них, где нельзя обеспечить свободную «циркуляцию» людей (так, чтобы они не толпились) скоро будут закрыты, пообещал в эфире телеканала LCI министр здравоохранения Оливье Веран. Министр подчеркнул: если обычно француз в среднем за сутки «встречается с пятью десятками человек, нужно снизить число таких встреч до 5 в день». Пока не известно, будут ли власти выпускать социальную рекламу на манер той, что касается здорового питания («Ешьте не менее 5 фруктов и овощей в день»), но еще есть время, чтобы над этим подумать.

Хотя нынешний карантин введен «минимум на 15 дней», как сказал президент в телеобращении к народу, но есть большая вероятность его продления.

Филипп Жювен, глава службы скорой помощи парижской больницыHôpital européen Georges-Pompidou заявил в эфире franceinfo: «Я думаю, что этого будет явно недостаточно и что нужно будет продлить этот период — может, один или два раза, а то даже и три». То есть, по прогнозу доктора, французам и вообще всем, кто здесь живет, придется сидеть взаперти минимум до середины апреля, а, может, и до середины мая.

Полицейская проверка у Восточного вокзала в Париже 18 марта 2020. REUTERS/Benoit Tessier

А к тем, кто уже, к несчастью, умер в эти дни (по какой угодно причине — коронавирус здесь явно не на первом и даже не на десятом месте), премьер-министр Франции Эдуард Филипп «запретил» приходить на похороны. Выступая в эфире телеканала France 2 вечером 17-го и отвечая на вопрос, можно ли будет попрощаться с другом, который скончался два дня назад, премьер ответил: «То, что я сейчас скажу, будет ужасно услышать для телезрительницы, задавшей вопрос, но я должен быть на высоте того поста, который занимаю. Так что я отвечу: нет… Мы должны максимально ограничить перемещения. И даже в таких случаях (…) мы не должны нарушать правила, которые были определены».

Напомню, правила позволяют выйти из дома по пяти основаниям: 1. Поход на службу в случае невозможности работать из дома. 2. Выход за ''товарами первой необходимости'' 3. Визиты ко врачу 4. Неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми. 5. Краткие перемещения недалеко от дома, «связанные с индивидуальной физической активностью»; выгул животных.

Парижская улица Риволи днем 18 марта 2020. REUTERS/Christian Hartmann

Так что, если, прости господи, кладбище, на котором должны похоронить друга телезрительницы, находится рядом с ее домом, то она еще может сказать, что вышла выгулять собачку (при наличии собачки) или — что решила заняться «индивидуальной физической активностью». Потому что пункты 2, 3 и 4 ей уже совсем не подойдут. Равно, как и пункт 1 — если только она не работает в сфере похоронных услуг.

Ну, а еще она может нарушить этот странный запрет (почему можно стоять в очереди в магазин, соблюдая расстояние в 1 метр, и нельзя идти за гробом на тех же условиях?!), надеясь на то, что полиция не станет подходить к своей работе слишком уж формально. И не оштрафует её на 135 евро, а главное — не разгонит способных выполнить правительственные указания участников церемонии по домам.

К слову, о полицейских и похоронных работниках. И те, и другие хотят без потерь (в случае с похоронными работниками – уточнение: без потерь как минимум в своих рядах) пережить эпоху коронавируса, а потому требуют одного и того же — защитных средств от вируса.

Полицейская проверка в парижском районе Бельвиль 18 марта 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Как сообщает franceinfo, 18 марта и полицейские профсоюзы (Alliance и SGP-FO) потребовали разрешить сотрудникам правопорядка носить маски. В тот же день, по данным LCI, французский Профессиональный союз танатопрактиков (SPTIS) направил письмо самому президенту Макрону, а также префектам полиции, с требованием, чтобы ритуальные услуги включили в список «приоритетных профессий» для поставок защитных материалов (масок, перчаток, антисептических гелей...) — на тех же основаниях, что и медикам. Хотя в большинстве случаев это все-таки разные профессии. Хочется верить.

И врачам, которые действительно серьезно рискуют заболеть и заразить многих пациентов, маски, кажется, намного нужнее.

А вот моральная поддержка нужна всем — и танатоправктикам, и полицейским, и докторам, и представителям других «крайне необходимых для функционирования страны» профессий (от фермеров до электриков), которых сегодня министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр призвал выходить на работу, несмотря на бушующий в разных уголках страны коронавирус.

Хотя аплодируют французы пока только докторам.

То есть, аплодируют жизни — и надежде на то, что проклятый карантин закончится поскорее. Будьте здоровы, берегите себя, вне зависимости от поводов, не забывая об одном из них, по имени Covid-19.

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