Сидящие по домам французы аплодируют медикам со своих балконов

Сидящие по домам на карантине французы каждый вечер из окон аплодируют своим медикам

После вступления в силу жестких ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса жители Франции приняли участие в гигантском флешмобе. Каждый вечер, в 19 и 20 часов по местному времени, они открывают окна или выходят на балконы своих квартир, чтобы поаплодировать медицинским работникам, которые сражаются с эпидемией.

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Во вторник вечером, через несколько часов после вступления в силу распоряжения правительства об ограничении передвижений, во многих городах Франции можно было наблюдать необычную картину: окна домов одновременно открылись, и люди аплодировали стоя, крича «Браво!» и «Спасибо нашим медикам».

Гигантский флешмоб был организован за день до этого в социальных сетях. В Twitter сообщение распространялось под хештегом #OnApplaudit.

Затем видео с аплодирующими французами быстро разошлись по соцсетям. Под этими видео люди писали слова благодарности медикам, которые «сейчас проявляют настоящий героизм».

В некоторых кварталах Парижа можно было слышать, как аплодисменты сопровождались сигналами автомобилей. А в Марселе некоторые даже использовали кастрюли и другие кухонные предметы, чтобы произвести как можно больше шума.

Управление парижских больниц немедленно отреагировало на такое проявление солидарности. Так, на своей странице в Twitter дирекция APHP опубликовала сообщение, в котором благодарит за поддержку и напоминает, что «лучшей поддержкой работы медиков будет, если вы останетесь дома».

Un énorme merci pour ce soutien ! 👏 #OnApplaudit en TT. Une autre façon de soutenir nos soignants c'est bien sûr : #RestezChezVous.

Vous pouvez aussi contribuer au fonds d'urgence pour la recherche sur le #Covid19 de la @FondationAPHP https://t.co/F9fIkzS1qc https://t.co/EIimpXHlmC — AP-HP (@APHP) March 17, 2020

Кроме этого, Управление предлагает всем желающим переводить деньги в специальный фонд для научных исследований по борьбе с коронавирусом.

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