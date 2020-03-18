«18 штук в неделю»: Китай поможет страдающим от нехватки медицинских масок французским врачам

По сообщению Федерации профсоюзов фармацевтов Франции (FSPF), работники аптек могут выдавать только по 18 медицинских масок в неделю частным кабинетам врачей и медсестер. В связи с острой нехваткой защитных средств Китай передал Франции миллион медицинских масок в среду, 18 марта.

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«Государственная система медицинского страхования направила этим утром письмо, в котором говорится о распределении хирургических и медицинских масок медперсоналу», сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов фармацевтов Франции. В заявлении отмечается, что в связи с острой нехваткой в стране этих защитных средств врачи-терапевты, медсестры и работники аптек имеют право получать только по 18 масок в неделю.

В так называемых «зонах риска», в которые, по данным на утро среды, входят 35 департаментов Франции, право на получение 18 масок в неделю имеют и специализированные врачебные кабинеты. Кроме этого, в этих департаментах медицинские маски могут получить кинезитерапевты и акушеры, но только по 6 штук в неделю. Там же социальным работникам, оказывающим помощь одиноким старикам, выдают по 9 масок в неделю.

Как сообщает агентство France-Presse, 18 марта Китай отправил Франции помощь в виде миллиона медицинских масок. Самолет прибыл в среду в аэропорт Бельгии. Затем маски доставят на территорию Франции. Помощь оказали две благотворительные организации КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

Мировой гигант интернет-торговли Alibaba (Китай), в свою очередь, сообщает в специальном заявлении, что в город Льеж (Бельгия) прибыл самолет, транспортирующий маски для нескольких европейских стран, включая Францию.

В Феврале Франция направила 17 тонн медицинского оборудования в провинцию Хубэй и город Ухань, чтобы помочь Китаю бороться с эпидемией коронавируса.

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