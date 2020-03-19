Власти Франции начали реквизировать гостиничные номера для размещения бездомных

Правительство Франции начало реквизицию гостиничных номеров для размещения бездомных на время карантина. Об этом объявил в четверг, 19 марта, министр жилищного хозяйства Франции Жюльен Денорманди. Как отмечает AFP, в стране насчитывается около 250 тысяч людей без определенного места жительства.

Реклама Читать далее

Как заявил Денорманди в интервью радиостанции FranceInter, «правительство вместе с ассоциациями делает все возможное, чтобы разместить людей без определенного места жительства на карантин». По его словам, первые гостиничные номера для бездомных открылись в Париже вечером в среду, 18 марта. Министр пообещал, что до конца недели появятся еще 170 новых мест.

«Мы провели ряд продуктивных совещаний с представителями гостиничного бизнеса, в частности с группой Accor, которая предложила нам 600 мест в своих гостиницах», — сказал Жюльен Денорманди. Кроме того, в Париже для бездомных открыли около 15 спортивных залов.

При этом министр пообещал, что людей не будут размещать в центры и гостиницы насильно. Он также заявил, что власти выделят 50 миллионов евро для размещения бездомных во время эпидемии.

Как отмечает издание 20 Minutes, бездомные — наиболее уязвимая группа в ситуации эпидемии коронавируса. «Чаще всего речь идет о стареющих людях со слабой иммунной системой. Кроме того, в случае появления симптомов инфекции, они не будут звонить в скорую», — цитирует издание слова Флорана Гегена, главы Федерации организаций солидарности (FAS), куда входят 800 благотворительных ассоциаций.

Во многих частях Франции в связи с карантином закрылись дневные центры по приему бездомных, куда они могли прийти, чтобы принять душ. Кроме того, в стране частично закрылись пункты раздачи еды.

Ранее, в среду, ряд благотворительных организаций призвали французов к солидарности и помощи бездомным в момент эпидемии. Так, одна из крупнейших французских ассоциаций по раздаче еды неимущим Restosducœur опубликовала на своем сайте объявление о поиске волонтеров. Согласно новому закону, раздача продуктов ассоциациями во время карантина не запрещена.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться