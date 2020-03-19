Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло почти 11 тысяч, умерли 372 человека

За минувшие сутки во Франции жертвами коронавируса стали еще 108 человек.

За минувшие сутки во Франции жертвами коронавируса стали 108 человек. Таким образом количество погибших от инфекции составляет, по данным на 19 марта, 372 человека. Об этом вечером в четверг объявил замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон.

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Как заявил Саломон, общее количество заразившихся в стране составляет отныне 10 995 человек. 4461 из них госпитализирован, 1122 — в тяжелом состоянии. 1300 человек вернулись из больниц домой, 5000 находятся в самоизоляции дома.

При этом официальные цифры Минздрава отражают лишь число подтвержденных случаев заболевания: во Франции на коронавирус тестируют лишь пациентов с тяжелыми симптомами. Тех, у кого нет высокой температуры и проблем с дыхательными путями, отправляют на карантин домой.

«Во Франции эпидемия расширяется и по-прежнему становится все более серьезной, — заявил в четверг Жером Саломон. — Наша цель ясна: смягчить и растянуть во времени эффект от притока людей в больницы. Мы просим всех соблюдать карантин».

Накануне во французском Минздраве сообщили о 264 погибших и 9134 заразившихся.

Со вторника, 17 марта, во Франции были введены жесткие ограничения перемещений граждан. Для того, чтобы выйти из дома, нужно иметь при себе специальный формуляр, подтверждающий обоснованность перемещения.

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