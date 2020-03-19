Во французских тюрьмах начались волнения из-за карантинных мер

Во французских тюрьмах начались волнения после того, как власти по меньшей мере на две недели запретили свидания из-за коронавируса.

Как сообщает AFP со ссылкой на французское пенитенциарную администрацию DAP, в тюрьмах начались волнения после того, как власти по меньшей мере на две недели запретили свидания в связи с беспрецедентными карантинными мерами.

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Так, в нескольких тюрьмах в разных регионах Франции заключенные отказались возвращаться в камеры после прогулок. По данным DAP, в большинстве случаев на место были вызваны представители сил правопорядка — так называемые бригады Eris, работающие только пенитенциарных учреждениях.

В тюрьме Рео (Réau) в парижском регионе в среду 25 заключенных, имеющих право перемещаться по территории за пределами своих камер, объединились и «стали выдирать лампы и ставить мусорные баки перед забором».

Во вторник, 17 марта, министр юстиции Франции Николь Беллубе объявила о приостановке свиданий по меньшей мере на 15 дней — в связи с карантинными мерами, введенными в стране из-за коронавируса.

Кроме того, начиная с 18 марта во всех французских тюрьмах закрылись библиотеки и рабочие мастерские, прекращены образовательные программы. Взамен в камерах сделали бесплатным просмотр телевизора. Раньше за это надо было платить 14 евро в месяц.

Министр также пообещала, что с 23 марта каждый заключенный получит 40 евро в месяц на звонки семье. Эта сумма, как отмечает AFP, позволит в течение 11 часов звонить на стационарные номера или 5 часов — на мобильные.

Местные правозащитники, а также представители французской судебной системы, в частности Национальная ассоциация судей, призвали временно освободить часть заключенных из переполненных французских тюрем «во избежание санитарного кризиса».

16 марта в больнице парижского пригорода Кремлен-Бисетр от коронавируса умер 73-летний заключенный тюрьмы Френ. Как пишет LeParisien, он страдал от диабета и должен был выйти на свободу 5 мая.

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