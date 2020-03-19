Каннский кинофестиваль решили не проводить в мае 2020 года

73-й Каннский фестиваль, который должен был открыться через 53 дня, будет перенесен. Поздно вечером 19 марта дирекция Международного кинофестиваля во французских Каннах опубликовала специальное заявление, в котором сообщила, что кинофорум не состоится в намеченный срок 12-23 мая из-за эпидемии коронавируса.

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Текст заявления дирекции Каннского фестиваля начинается со слов сочувствия ко всем страдающим от заболевания Covid-19, а также солидарности со всеми, кто борется с эпидемией.

Решение дирекции – «Каннский фестиваль не может состояться в намеченные сроки с 12 по 23 мая». Пока организаторы обдумывают разные возможности сохранения ежегодного форума, в том числе перенос фестиваля на конец июня – начало июля 2020 года.

В заявлении отмечается, что возможность проведения фестиваля будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации во Франции и мире. Окончательное решение будет объявлено позже, по итогам консультаций с правительством, мэрией Канн, представителями киноиндустрии и партнерами.

Завершается заявление словами о том, что «Каннский фестиваль присоединяет свой голос к тем, кто со всей твердостью требует от каждого соблюдать нормы карантина и проявить солидарность в эти трудные для всего мира дни».

Ранее французский журнал Le Point утверждал, что фестиваль в Каннах в этом году не состоится. Дирекция тогда опровергла это утверждение, заявив, что некоторые слишком падки на сенсационные заголовки.

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