Макрон объявил о беспрецедентных инвестициях в научные исследования

Макарон встретился с исследователями, которые работают над созданием вакцины против коронавируса и пообещал в ближайшие десять лет инвестировать в науку пять млрд евро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в четверг, 19 марта в институте Пастера, где встретился с исследователями, которые работают над созданием вакцины против коронавируса. В ходе визита французский лидер объявил о дополнительных инвестициях в научные исследования в размере пяти миллиардов евро на ближайшие десять лет.

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«Кризис вокруг Covid-19 напоминает нам о жизненно важном характере научных исследований, а также о необходимости масштабных инвестиций в долгосрочной перспективе, — написал президент в своем твиттере. — Я принял решение увеличить на пять миллиардов евро наши инвестиции в науку — это беспрецедентное решение с момента окончания Второй мировой войны».

В министерстве высшего образования Франции уточнили, что речь идет о пяти миллиардах евро, которые будут инвестированы в научные исследования в течение ближайших десяти лет.

В настоящий момент власти выделили на исследования Сovid-19 восемь миллионов евро. Еще 50 миллионов евро будут выделены в так называемый «фонд экстренной поддержки» государственных исследований, частных лабораторий и стартапов, работающих в этой области.

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