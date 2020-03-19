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«Не герои, а глупцы»: глава МВД Франции осудил нарушителей карантина

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Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что нарушающие карантин ведут себя как идиоты
Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что нарушающие карантин ведут себя как идиоты AFP/File
Анна Тихомирова

Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал «глупцами» тех, кто не соблюдает осторожность во время карантина. С таким высказыванием министр выступил в эфире радиостанции Europe 1 в четверг, 19 марта.   

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«Некоторые считают себя маленькими героями, если нарушают правила. Но нет, в этом случае ты просто ведешь себя, как идиот, и в первую очередь являешься угрозой для самого себя», — заявил Кастанер в интервью. По его словам, «некоторые люди недооценивают риск (…) считают себя современными героями и пытаются обойти правила, хотя они просто дураки», которые «подвергают риску самих себя, свою семью, своих близких и сотрудников медицинских служб, которые будут их поддерживать, лечить и спасать, несмотря на их идиотское поведение». 

При этом Кастанер признал, что с момента введения карантина во Франции большинство жителей страны все же с должным вниманием относится к рекомендациям и успешно адаптирует свои привычки. 

Коронавирусные правонарушения 

Министр также прокомментировал сообщения о случаях краж медицинских масок в больницах. Кастанер назвал кражи и попытки организовать подпольную торговлю «подлым и низким» поступком, который будет наказан в соответствии с законом.  Глава МВД напомнил, что за кражу можно получить 3 года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. 

Наконец, Кастанер упомянул и о наказании, которое грозит некоторым торговым точкам за продажу фальшивых формуляров для выхода из дома. Министр пригрозил спекулянтам годом тюрьмы и 15 тысячами евро штрафа. 

Напомним, обязательные формуляры были введены 16 марта. Каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии, должен быть способен доказать обоснованность перемещения. Соответствующий документ можно скачать с сайта МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки. 

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