«Не герои, а глупцы»: глава МВД Франции осудил нарушителей карантина

Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал «глупцами» тех, кто не соблюдает осторожность во время карантина. С таким высказыванием министр выступил в эфире радиостанции Europe 1 в четверг, 19 марта.

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«Некоторые считают себя маленькими героями, если нарушают правила. Но нет, в этом случае ты просто ведешь себя, как идиот, и в первую очередь являешься угрозой для самого себя», — заявил Кастанер в интервью. По его словам, «некоторые люди недооценивают риск (…) считают себя современными героями и пытаются обойти правила, хотя они просто дураки», которые «подвергают риску самих себя, свою семью, своих близких и сотрудников медицинских служб, которые будут их поддерживать, лечить и спасать, несмотря на их идиотское поведение».

При этом Кастанер признал, что с момента введения карантина во Франции большинство жителей страны все же с должным вниманием относится к рекомендациям и успешно адаптирует свои привычки.

Коронавирусные правонарушения

Министр также прокомментировал сообщения о случаях краж медицинских масок в больницах. Кастанер назвал кражи и попытки организовать подпольную торговлю «подлым и низким» поступком, который будет наказан в соответствии с законом. Глава МВД напомнил, что за кражу можно получить 3 года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Наконец, Кастанер упомянул и о наказании, которое грозит некоторым торговым точкам за продажу фальшивых формуляров для выхода из дома. Министр пригрозил спекулянтам годом тюрьмы и 15 тысячами евро штрафа.

Напомним, обязательные формуляры были введены 16 марта. Каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии, должен быть способен доказать обоснованность перемещения. Соответствующий документ можно скачать с сайта МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки.

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