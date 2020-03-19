Премьер-министр Франции: эпидемия ударит по экономике и «изменит привычки»

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что эпидемия и карантин станут серьезным ударом по экономике, и предсказал серьезные перемены в повседневных привычках граждан. С таким заявлением он выступил в четверг, 19 марта, в Сенате.

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По словам Филиппа, пандемия спровоцирует «мощный и резкий удар по экономике». Премьер, слова которого приводит агентство France-Presse, заявил, что страна «находится в санитарном кризисе, с которым Франция не сталкивалась вот уже век». Он подчеркнул, что правительство осознает, насколько сложными могут быть последствия происходящего, и добавил, что «все должны будут сделать существенное коллективное усилие, чтобы позволить стране» восстановиться после эпидемии.

Французский премьер-министр также упомянул, что происходящее в настоящее время поставит под угрозу множество социальных структур — как национальных, так и европейских и международных.

В Сенате Эдуар Филипп представлял проект закона о «режиме чрезвычайного санитарного положения». Премьер-министр подчеркнул, насколько важная роль в борьбе с кризисом отводится парламенту. Напомним, в среду, 18 марта, проект закона утвердил совет министров под председательством президента страны.

Затем Филипп ответил на вопросы сенаторов, отдельно упомянув проблему снабжения масками медицинского персонала, сражающегося с коронавирусом.

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