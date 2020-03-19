Французские музеи «заморозили» подготовку выставок из-за эпидемии коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса дирекции многих французских музеев предпочли временно отложить подготовку выставок, приостановить монтаж временных экспозиций и перестать принимать произведения, одолженные другими музеями. На это в четверг, 19 марта, обращает внимание газета Le Monde.

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Руководство некоторых французских музеев озвучило суммы примерного ущерба, который им будет нанесен из-за переноса или отмены выставок. К примеру, Национальный музей естественной истории в Париже оценил в 6 миллионов евро потери, которые повлечет за собой отмена выставки драгоценных камней. Она планировалась в партнерстве с ювелирным домом Van Cleef & Arpels с 3 апреля 2020 по 3 января 2021 года. В музее не исключают, что после карантина придется увеличить часы работы, чтобы восполнить финансовые потери.

Проблема, с которой столкнулись музеи, связана с мировым календарем выставок. Как правило, экспонаты, которые планировалось показать на выставке, отменившейся из-за карантина, должны быть перевезены в другую страну для демонстрации в рамках другой выставки. Таким образом, карантин обязывает практически все крупные музеи мира сдвинуть свои программы.

В парижском Гран-Пале, где к открытию в конце марта готовилась выставка, посвященная городу Помпеи, приостановили монтаж, но предпочли пока не заявлять о переносе выставки. Руководство сочло, что в контексте карантина и эпидемии пока слишком сложно обсуждать новые сроки одалживания экспонатов.

В музее Лувр-Ланс в департаменте Нор-па-де-Кале отменили выставку «Soleils noirs», посвященную черному цвету в искусстве. Ее открытие было намечено на 25 марта, но, по данным Le Monde, уже 16 марта к открытию было готово 85% экспозиции. Сообщалось, что произведения искусства из своих коллекций для этой выставки одолжили такие музеи, как мадридский Прадо и Нью-йоркский музей современного искусства. По данным издания, они уже дали согласие на то, чтобы продлить разрешение на временную передачу произведений для выставки.

Глава парижского музея Оранжери Сесиль Дебрэ предпочла прекратить монтаж выставки, посвященной творчеству Джорджо де Кирико, и перестать принимать произведения, предоставленные другими музеями. По плану выставка должна была открыться 1 апреля. По словам Дебрэ, музей уже получил около 10 картин, но с 13 марта она решила заморозить подготовку, так как «не хотела принимать произведения в условиях карантина». По этой причине, к примеру, пришлось прервать уже начавшуюся транспортировку полотна де Кирико «Мозг ребенка» и вернуть ее в Музей современного искусства в Стокгольм. Тем не менее, отменять выставку полностью музей Оранжери не намерен. Сесиль Дебрэ считает, что даже в «неполном состоянии» экспозиция представляет интерес и привлечет посетителей после карантина.

Из-за эпидемии пришлось скорректировать свои планы и руководству фонда Pinault. Они перенесли три выставки, планировавшиеся в Венеции, а также отложили на сентябрь открытие здания музея Bourse de Commerce в первом округе Парижа. Изначально открытие было намечено на середину июня.

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