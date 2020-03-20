Во Франции из-за коронавируса досрочно освободят заключенных

Освободить должны тех, кто болен и кому осталось сидеть меньше месяца. На фото -- камера тюрьмы Секедена, пригорода Лилля.

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила в пятницу, 20 марта, о том, что работает над вопросом досрочного освобождения из тюрем заключенных с болезнями и тех, у кого срок подходит к концу. По словам министра, это будет сделано в рамках закона о «чрезвычайном санитарном положении».

Реклама Читать далее

«Я буду работать, с одной стороны, над вопросом (освобождения) больных заключенных, у которых есть и другие болезни» (не обязательно коронавирус), а «с другой стороны, над освобождением тех людей, которым осталось сидеть меньше месяца», — заявила Николь Беллубэ francetvinfo.

Кроме того, госпожа министр рассказала о решении не отправлять в тюрьму тех, кого приговорили к «небольшим срокам заключения». Она объяснила это нежеланием переполнять тюрьмы в ситуации санитарного кризиса.

Тем не менее, госпожа министр отвергла идею всеобщей амнистии, так как «необходимо сохранить безопасность общества».

Напомним, ранее стало известно о том, что во французских тюрьмах начались волнения из-за карантинных мер.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться