Во Франции нарушителей карантина начали отправлять под стражу

Во Франции начали применять меру в виде удержания под стражей для злостных нарушителей карантина, сообщают ряд СМИ в пятницу, 20 марта.

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Силы правопорядка во Франции начали применять более жесткие меры к нарушителям на третий день карантина. По данным Le Parisien, по меньшей мере пять человек, отказавшихся соблюдать карантин, задержали в департаментах Сен-Сен-Дени и Па-де-Кале.

Им вменяют угрозу для жизни окружающих. По этой статье предусмотрено до года лишения свободы и 15 тысяч евро штрафа. Всех задержанных ранее уже штрафовали за выход из дома без уважительной причины.

По информации BFM TV, полиция выписала уже 18 тысяч штрафов на сумму в 2,4 млн евро. И это не считая штрафов, выписанных жандармами. Штраф может быть увеличен со 135 до 375 евро в случае невыплаты в установленный срок. Изначально штраф составлял 38 евро.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что слишком много французов не восприняли всерьез объявленные меры по борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, во Франции почти 11 тысяч выявленных случаев заражения. 372 человека с коронавирусом умерли.

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