В Ницце ввели комендантский час

Ницца стала первым французским городом, где местные власти ввели комендантский час для ужесточения карантинных мер. Соответствующее постановление подписал мэр города Кристиан Эстрози, сообщает 20 марта JDD.

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Начиная с пятницы, 20 марта, после 20 часов вечера выход на улицу запрещен всем, кроме медицинских или социальных работников, которые помогают пожилым и уязвимым людям, сообщил мэр Ниццы.

По его словам, с восьми вечера в городе будет приглушено освещение. Это должно стать сигналом о том, что выход из дома запрещен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сам заразился коронавирусом. Он работает из дома, как и его основным помощники. Ранее в Ницце закрыли Английскую набережную.

В Ницце гражданам с дрона напоминают, что все перемещения, за исключением выхода из дома по крайней необходимости, под запретом, и призывают соблюдать дистанцию минимум в метр.

Le drone de la société @drone_06 en action sur l’avenue Jean-Médecin à #Nice06 Muni d'un haut-parleur, l'engin répète deux messages préenregistrés: "Les déplacements sont interdits sauf dérogation" et "respectez les distances de sécurité s'il vous plaît" @Nice_Matin #Nice06 pic.twitter.com/z8WlswT8fs — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) March 19, 2020

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