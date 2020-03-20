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В Ницце ввели комендантский час

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В Ницце введен комендантский час
В Ницце введен комендантский час REUTERS - ERIC GAILLARD
RFI

Ницца стала первым французским городом, где местные власти ввели комендантский час для ужесточения карантинных мер. Соответствующее постановление подписал мэр города Кристиан Эстрози, сообщает 20 марта JDD. 

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Начиная с пятницы, 20 марта, после 20 часов вечера выход на улицу запрещен всем, кроме медицинских или социальных работников, которые помогают пожилым и уязвимым людям, сообщил мэр Ниццы.

По его словам, с восьми вечера в городе будет приглушено освещение. Это должно стать сигналом о том, что выход из дома запрещен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сам заразился коронавирусом. Он работает из дома, как и его основным помощники. Ранее в Ницце закрыли Английскую набережную. 

В Ницце гражданам с дрона напоминают, что все перемещения, за исключением выхода из дома по крайней необходимости, под запретом, и призывают соблюдать дистанцию минимум в метр.

 

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