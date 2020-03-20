Как в Ухане: Врачи потребовали ввести во Франции «тотальный» карантин

Ряд врачей требуют от правительства более решительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Главный профсоюз интернов (ISNI) считает необходимым ввести во Франции «тотальный» карантин по примеру того, что было сделано в китайском Ухане.

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Многие врачи называют меры, которые были приняты во Франции, не достаточно эффективными для борьбы с распространением вируса. Они критикуют тот факт, что многие «не жизненно важные» предприятия продолжают работать, люди продолжают пользоваться общественным транспортом и выходить на прогулки. В правительстве же опасаются экономических и социальных последствий полной остановки страны.

В ISNI считают позицию властей Франции «противоречивой» и призывают отказаться от «полумер». «Чем меньше люди будут соблюдать карантин, тем более переполненными окажутся отделения реанимации», — подчеркивают в ISNI. Профсоюз молодых врачей тоже адресовал призыв к властям ввести «тотальный» карантин.

«Совершенно очевидно, что гайки должны быть закручены. Это единственный способ переломить эпидемиологическую ситуацию и помешать итальянскому сценарию» реализоваться во Франции, — уверен глава профсоюза Fédération des Médecins de France Жан-Поль Амон. У него самого выявили коронавирус.

Карантин во Франции был объявлен с полудня 17 марта. С тех пор в ряде городов отмечали случаи пренебрежения карантином, несмотря на штраф в 135 евро за выход без уважительной причины. В Париже на эти выходные закроют набережные сены и эспланады перед дворцом Инвалидов и Эйфелевой башней, где парижане любят устраивать пикники. В Ницце закрыли Английскую набережную и ввели комендантский час. Полиция начала применять более жесткие меры, вплоть до задержания, к злостным нарушителям.

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