Никто не мог подумать: как и почему Франция столкнулась с дефицитом медицинских масок

В конце февраля во Франции аптеки стали сообщать, что у них кончаются медицинские маски. Несмотря на реквизицию правительством всех запасов защитных масок и переводом компаний-производителей на круглосуточную работу с дефицитом справиться до сих пор не удалось. Врачи больниц, принимающих пациентов с подозрениями на Covid-19, жалуются, что лишены средств элементарной защиты от вируса. При этом еще 10 лет назад Франция имела самые большие запасы медицинских масок на душу населения. Французская пресса разбирается, как и почему страна оказалась сегодня в такой ситуации.

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«Мы проводим реквизицию всех защитных масок, находящихся на складах и в производстве. Мы раздадим их медперсоналу и людям, зараженным коронавирусом», — написал в своем твиттере 4 марта президент Франции Эмманюэль Макрон. «Это символическая мера, призванная успокоить население, продемонстрировав, что государство полностью берет на себя ответственность по урегулированию кризиса», — поспешили сразу же объяснить такое решение источники в окружении президента, цитируемые AFP.

Однако, как стало понятно спустя две недели, решение правительства было совсем не символической мерой, а экстренной необходимостью, обусловленной отсутствием резервов у государства. По данным министра здравоохранения, в условиях эпидемии французским больницам требуется 24 миллиона хирургических масок еженедельно. Тогда как президент Федерации частного здравоохранения Франции Ламин Гарби считает, что из-за необходимости постоянной замены масок, только для обеспечения медперсонала, без учета больных, требуется 15 миллионов масок ежедневно.

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Le Monde публикует репортаж из больницы города Крей в департаменте Уаза, где месяц назад скончался первый во Франции пациент, зараженный Covid-19. С тех пор в больнице умерли еще 10 пациентов и заразились пять сотрудников. «У медперсонала есть реальный страх заразиться, мы понимаем, что постоянно подвержены [риску]», —рассказывает Корин Дели, представитель местной профсоюзной ячейки «Всеобщей конфедерации труда». По ее словам, неделю назад несколько сотрудников больницы вынуждены были прибегнуть к своему «праву отказа от работы» из-за того, что им не выдали маски, тогда как они находились в прямом контакте с пациентами. С тех пор ситуация немного улучшилась, но запасов — всего на несколько дней. Все чаще появляются новости о кражах медицинских масок из больниц. А в соцсетях набирают популярность видеоинструкции по изготовлению масок в домашних условиях.

Аналогичная ситуация — в клинической больнице Страсбурга, где уже среди медперсонала выявлено «более ста случаев заражения Covid-19, и большинство из них продолжают работать», пишет Le Monde со ссылкой на анонимные свидетельства. Для защиты других сотрудников больницы и пациентов они должны постоянно носить маски. «Проблема в том, что у нас нет никакой информации о сроках и объемах поставок, — цитирует газета одного из руководителей учреждения. — Поэтому мы не знаем, как распределять [имеющиеся маски]». По словам медицинского работника одной из больниц Гренобля, свидетельство которого также публикует Le Monde, в больнице сотрудников попросили не выбрасывать использованные маски, которые будут дезинфицировать и хранить на случай катастрофического развития событий.

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Во французской системе здравоохранения используются два типа масок:

маска FFP2 — со специальным фильтром — она защищает того, кто ее носит, от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, такие маски предназначены прежде всего для медицинского персонала при контактах с пациентами;

и обычная хирургическая маска, она предназначена, в первую очередь, для самих зараженных, чтобы их инфекция не передавалась окружающим.

Еще 10 лет назад, по заявлению министра здравоохранения Оливье Верана, в резервах Франции было около миллиарда хирургических масок и примерно 600 млн масок FFP2. В начале января 2020 года у Франции вообще не осталось резерва масок FFP2 и было только около 150 млн хирургических масок, а по данным на середину марта, их запас сократился и вовсе до 80 млн.

Газета l’Opinion опубликовала в пятницу, 20 марта, собственное исследование о том, как в ситуации, когда президент Франции объявляет «войну» эпидемии, медперсонал, то есть «солдаты этой войны» остались практически «без амуниции». К такому положению привели сразу две причины, считают авторы статьи: стратегия краткосрочной экономии и слепое доверие китайским производственным мощностям.

«Честно говоря, мы в ситуации, достойной безнадежных и отсталых стран. Это крах», — не скрывает своего отчаяния в интервью l’Opinion руководитель службы скорой помощи парижской больницы им. Жоржа Помпиду Филипп Жувен. Не отрицает сложности ситуации и сам министр здравоохранения Оливье Веран: «Увы, наша страна оказалась не подготовленной, в том что касается масок и средств защиты, по причине принятого девять лет назад решения».

В 2009 году в мире разразилась эпидемия «свиного» гриппа A/H1N1. Несмотря на то, что Францию она практически не затронула, по инициативе тогдашнего министра здравоохранения Розлин Башело, был создан резервный фонд: миллиард хирургических масок и 600 млн масок FFP2, о котором теперь вспоминает министр здравоохранения Веран. Однако у медицинских масок есть свой срок годности, и созданный в 2009 году запас необходимо было регулярно обновлять, кроме того, само содержание этого фонда показалось правительству слишком дорогостоящим. «С 2011 года, после эпидемии гриппа A/H1N1, было принято решение, что мы больше не нуждаемся в таких запасах, так как мировое производство считалось достаточным, чтобы выдержать какой бы то ни было удар в случае пандемии», — объяснила в эфире BFM TV официальный представитель правительства Сибет Ндиай.

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Прежде всего, рассчитывали на Китай, который, оказавшись в этот раз в эпицентре новой эпидемии, вынужден был остановить все свои производственные мощности. В самой Франции существует только четыре предприятия, способных изготавливать хирургические маски. С начала марта они перешли на круглосуточный режим работы в три смены и способны производить шесть миллионов масок в неделю. То есть в четыре раза меньше от необходимого минимума, объявленного Минздравом. По словам Сибет Ндиай, правительство изучает возможности мобилизации других промышленных мощностей для производства медицинских масок, однако пока о конкретных решениях объявлено не было.

Пять миллионов хирургических масок из собственных запасов передало гражданским Министерство обороны Франции. В Эльзасе некоторые промышленные предприятия выразили готовность передать свои резервы строительных масок на нужды больниц. Но, как правило, такие маски, предназначенные для защиты от пыли, являются неэффективными и даже вредными при использовании в медицинских целях. О готовности предоставить производственные мощности для изготовления масок объявили и некоторые швейные компании, но, по мнению врачей, это не даст никакого ощутимого результата.

В среду из Китая в Европу прибыл первый самолет с гуманитарной помощью, на нем доставили, среди прочего, миллион медицинских масок для Франции. Спустя сутки из Пекина прибыл второй борт с медицинскими изделиями для борьбы с коронавирусом.

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