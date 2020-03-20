Работать не хотят, зараза: во Франции могут выплатить по 1000 евро работающим во время COVID-19

Во Франции эпидемия коронавируса и последовавший на нее ответ властей, которые постоянно заявляют, что выходить на улицу опасно, вызвала побочную проблему: нежелание многих, кто занимается «жизненно важной» работой (от продавцов супермаркетов до почтальонов) рисковать здоровьем ради «общественного блага». К этим людям с призывом «к сознательности» в четверг, 19 марта, обратился президент Макрон, а в пятницу министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр призвал предприятия выплатить по 1000 евро премии тем, кто вынужден выходить во время карантина.

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«Я призываю все отраслевые объединения, все компании, которые имеют соглашение о распределении прибыли, в частности в жизненно важных секторах, заплатить (работающим во время карантина) премию в размере 1000 евро, которая полностью освобождена от налогов», — заявил министр в эфире телеканала LCI.

Накануне президент Макрон призвал сотрудников предприятий, без которых невозможно функционирование страны, к «гражданской ответственности».

Как рассказали AFP в Елисейском дворце, заявление было сделано во время видеоконференции президента с премьер-министром и несколькими министрами. Взывая к ответственности, Макрон все-таки подчеркнул: важно, чтобы на рабочие места выходили сотрудники предприятий (речь о таком труде, который нельзя выполнять удаленно), где условия работы «приведены в соответствие с санитарными нормами».

Каждый имеет право не работать...

Но проблема в том, что многие мотивируют свое решение воспользоваться правом отказа от работы (т.н. droit de retrait) как раз тем, что на рабочих местах не соблюдаются «санитарные меры предосторожности»: людям приходится трудиться «скученно», не хватает масок, антисептических гелей.

Droit de retrait предусмотрено в трудовом кодексе Франции, статья L4131-1: «Работник немедленно предупреждает работодателя о любой ситуации на рабочем месте, которая, по его обоснованному мнению, представляет серьезную и неминуемую опасность для его жизни или здоровья, а также о любых дефектах, обнаруженных им в системах защиты».

После этого человек может отказаться от работы и начальство не имеет права его принуждать.

В нынешней ситуации «санитарной войны» правительство, как сообщили источники Le Monde, всерьез опасается, что частичное «бегство» представителей профессий, от которых зависит «национальная безопасность» (а это и фермеры, и пекари, и полицейские, и даже банкиры) станет массовым. Помимо droit de retrait, работники используют еще и право на т.н. chômage partiel, т. е. частичную занятость: 18 марта министр труда Мюриэль Пенико сообщила, что такой возможностью воспользовались уже 400 тысяч человек (не только в «ключевых» секторах, а в целом), и «их число растет очень быстро».

Как коронавирус захватил почту, Amazon, банки…

На «первой линии обороны» в этой провозглашенной Макроном «санитарной войне» — врачи, аптекари, продавцы, которым ежедневно приходится «входить в контакт» с сотнями людей. Но и здесь есть «дезертиры».

Потому что если даже врачи жалуются, что им по-прежнему не хватает защитных масок, то у остальных ситуация — хуже.

«Сотрудники (магазинов) очень напуганы, хоть они все-таки приходят», — заявил газете Le Monde Лоранс Гилардо, представитель профсоюза «Рабочая сила» (FO) торговой Groupe Casino. Другая известная торговая группа Carrefour в понедельник, 16 марта, недосчиталась на рабочих местах 10% сотрудников, пишет газета.

Продолжает расти число неявок среди работников транспорта, говорит Алексис Дегуи, генеральный делегат Союза транспортных и логистических предприятий Франции.

«Сегодня проблем с поставками нет», «но в ряде магазинов, торговых точек начинает проявляться некоторая напряженность со стороны наемных работников», — признал в среду после заседания Совмина министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

В департаменте Сена-Сен-Дени (парижские северные пригороды) на предприятии Otus, занимающемся вывозом отходов, несколько мусоровозов в среду не вышли «на линию», более 10% работников заявили об отказе от работы на основании droit de retrait. Среди причин отказа — нехватка дезинфицирующих гелей.

На предприятии Blanchisserie blésoise близ города Блуа работники прачечного цеха, который обслуживает больницы парижского региона, жалуются на недостаток масок. «Мы знаем, что нужно продолжать стирку белья, чтобы не парализовать работу больниц, но мы не хотим потерять здесь жизнь», — заявил Le Monde Эрик Гонди, генсек «Рабочей силы» департамента Луара и Шер.

Работник крупного французского банка рассказал RFI, что в их офисе, расположенном в 7-м округе Парижа, из пятнадцати работников трое заболели коронавирусом, и теперь в бюро «почти никого не осталось» — не хотят рисковать. Между тем, банки тоже входят в список «жизненно важных» предприятий.

Региональные газеты также пишут о многочисленных случаях отказа сотрудников почты выходить на работу — как, например, в 8-тысячном городке Ле-Рё близ Ренна, где 15 почтальонов воспользовались droit de retrait. Активно пользуются этим правом и сотрудники государственной железнодорожной компании SNCF, пишет Le Monde.

Все последние дни поступают и сообщения о многочисленных проявлениях «фронды» со стороны работников французского отделения компании Amazon, которые жалуются на недостаток «мер санитарной защиты» (17 марта на одном только складе в городке Дуэ близ Лилля о прекращении работы заявили, по данным francetvinfo, «не менее 200 человек»). Сама компания отвергает критику, подчеркивая, что все необходимые меры обеспечиваются и что для Amazon здоровье работников — «абсолютный приоритет». При этом скандал уже вышел на уровень правительства: Ле Мэр заявил 19 марта в эфире радио France Inter о «неприемлемом давлении» компании на работников.

Наконец, все еще ждут ответа на свое письмо, адресованное президенту три дня назад, представители французского Профессионального союза танатопрактиков (SPTIS). Они тоже потребовали обеспечить их защитными материалами от вируса, — «в противном случае», как заявил в интервью радиостанции France Bleu генеральный секретарь SPTIS Режис Нарабютен, «нам не остается ничего другого, кроме как воспользоваться своим правом на отказ от работы». И тогда есть риск, что один санитарный кризис приведет к другому, мрачно пригрозил генсек похоронного профсоюза.

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