COVID-19: Во Франции от коронавируса с начала эпидемии скончались 450 человек

Во Франции с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались 450 человек. За последние сутки умерли 78 пациентов. За 24 часа выявлено 1617 новых случаев заражения. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил замминистра здравоохранения Жером Саломон.

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Показатели по смертности во Франции ниже, чем за прошлые сутки, когда было зафиксировано 108 случаев летального исхода.

В настоящий момент в стране выявлено 12 612 случаев заражения. Более пяти тысяч человек остаются в больницах, 1587 человек — в реанимации. Среди скончавшихся 87% старше 70 лет.

Со вторника, 17 марта, во Франции введены жесткие ограничения перемещений граждан. Для того, чтобы выйти из дома, нужно иметь при себе специальный формуляр, подтверждающий обоснованность перемещения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон с сожалением констатировал, что карантинные меры соблюдают не все граждане. МВД объявило об ужесточении контроля за обоснованностью выхода граждан на улицы. При этом врачи призывают ввести во Франции тотальный карантин, наподобие того, что было сделано в Ухане.

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