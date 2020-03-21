Во Франции подтвердили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом

Во Франции за последние сутки выявили чуть менее двух тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщили власти страны в субботу, 21 марта, от последствий вируса с начала эпидемии скончались 562 человека. Общее число заболевших в стране выросло до 14 с половиной тысяч.

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«Ситуация развивается стремительно, и скоро мы столкнемся со всеобщей эпидемией», — отметили в министерстве здравоохранения. За сутки во Франции умерли 112 человек, зараженных коронавирусом.

По словам главы ведомства Оливье Верана, в ближайшие дни ситуация во Франции будет ухудшаться. Он также заявил, что решение о продлении или отмене ограничительных мер, которые власти ввели 17 марта на две недели, будет принято в понедельник.

Правительство также сообщило, что во Франции будут делать больше тестов на коронавирус. Ранее врачи направляли пациентов на анализы только в некоторых случаях, в том числе при тяжелой форме пневмонии. Проведение более массовых тестов на коронавирус входит в новую стратегию по борьбе с эпидемией в стране. Как заявил Оливье Веран, после снятия карантина на коронавирус будут проверять всех пациентов, чье состояние вызовет подозрения.

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