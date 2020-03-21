В Иране освободили французского ученого Ролана Маршаля

В Иране освободили ученого, гражданина Франции Ролана Маршаля. Об этом стало известно в субботу, 21 марта, из официального заявления администрации французского президента.

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«Президент республики рад объявить об освобождении Ролана Маршаля, задержанного в июне в Иране. Он прибудет во Францию в эту субботу в середине дня», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, специалист по африканским странам Ролан Маршаль был задержан в Тегеране в июне 2019. Его обвинили в сговоре против национальной безопасности Ирана. Вместе с ним была задержана франко-иранский антрополог, сотрудница Центра международных исследований Фариба Адельха. Она остается в заключении. Эмманюэль Макрон призвал иранские власти немедленно освободить и ее.

«Тройной обмен»

Газета Le Figaro сообщает, что освобождение Маршаля могло пройти в рамках особого соглашения между Парижем, Тегераном и Вашингтоном. При этом газета подчеркивает, что официального подтверждения того, что страны заключили какое-либо соглашение, пока нет. В Иране отмечали, что освобождение прошло «в рамках кооперации с французским правительством».

Вечером в пятницу, 20 марта, источники в судебной сфере Ирана заявили о подготовке освобождения заключенного гражданина Франции. Незадолго до этого стало известно, что Париж согласился освободить иранского инженера Джалаля Рухолланежада, которому грозила экстрадиция в США. Рухолланежад был задержан в Ницце в феврале 2019 года. В Соединенных Штатах его обвиняют в попытке вывезти в Иран американские технологии, в обход действующих против Тегерана санкций. 20 марта иранца передали сотрудникам иранского посольства во Франции и отправили на родину.

Le Figaro отмечает, что отказ передать Рухолланежада американским властям французское правительство могло компенсировать, договорившись с Тегераном об освобождении из иранской тюрьмы Майкла Уайта — американского военного, который находился в заключении уже два года. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил его освобождение «медицинскими причинами» и отметил, что Уайт тем не менее останется на иранской территории. По информации неназванных источников Le Figaro, США в свою очередь согласились поддержать просьбу Ирана, направленную на прошлой неделе в Международный валютный фонд: Тегеран попросил выделить 5 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса. Также в пятницу, 20 марта, президент Хасан Рухани призвал американские власти отменить санкции, из-за которых Иран испытывает трудности с импортом медицинских препаратов для лечения вируса.

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