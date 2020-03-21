Группа врачей подала в суд на премьер-министра и экс-министра здравоохранения Франции

Группа французских медработников подала в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен за «ложь на государственном уровне» во время пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила газета Le Figaro.

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Более 600 медицинских работников объединились в группу под названием С19 и направили коллективный иск в Суд Французской Республики (Cour de justice de la République, CJR). Это единственный орган, разбирающий предполагаемые правонарушения членов правительства при исполнении ими служебных обязанностей. В эту особую инстанцию входят 12 парламентариев и трое судей Кассационного суда.

Составители жалобы обвиняют Филиппа и Бюзен в том, что они не предприняли необходимых мер, чтобы защитить Францию от эпидемии, хотя, по мнению авторов иска, они не могли не знать о надвигавшейся опасности.

Одним из поводов для подачи коллективного иска стала нехватка медицинских масок. «В конце февраля правительство заявило, что маски будут — им поверили. В начале марта, когда стало понятно, что масок не будет, они начали рассказывать, будто они вовсе и не нужны… На самом деле, это признание своей беспомощности и лжи, так как правда в том, что у нас нет запасов!» — приводит газета Le Parisien слова Фабриса де Визио, адвоката, представляющего интересы объединения С19. По его словам, его подзащитных также возмутил тот факт, что одно из французских предприятий по производству масок выпускает партию для министерства здравоохранения Великобритании, так как оно сделало заказ раньше, чем правительство Франции.

Представители С19 полагают, что правительство должно было среагировать еще в конце января и подготовить запасы средств медзащиты, а также закупить все необходимое для проведения анализов на коронавирус и тем самым сделать доступнее тестирование на COVID-19. По мнению медиков, это позволило бы определить и изолировать носителей вируса, не имеющих выраженных симптомов, но заражающих окружающих.

Le Figaro отмечает, что первое обращение в суд было сделано еще 4 марта. Тогда речь шла об административной жалобе. Уголовный иск был подан 19 марта. За два дня до этого Аньес Бюзен дала интервью Le Monde. В нем, как утверждает адвокат де Визио, она практически объяснила, что «знала обо всем и ничего не предприняла».

Истцы требуют провести уголовное разбирательство, установить масштаб сокрытия информации от французов и «определить степень ответственности каждого за это санитарное фиаско». Если специальная комиссия решит инициировать расследование, виновным может грозить штраф в 30 тысяч евро и до двух лет лишения свободы. Именно такое наказание предусматривает статья 223–7 уголовного кодекса Франции за «добровольное воздерживание от принятия мер (…) для борьбы с природным бедствием, угрожающим безопасности людей».

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