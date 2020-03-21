Перчатки, мука и паста: что скупали французы в панике из-за коронавируса

На утро после обращения к нации Эмманюэля Макрона перед дверьми французских супермаркетов выстроились длинные очереди. Опасаясь дефицита, жители страны в панике опустошили полки магазинов. Как сообщила в субботу, 21 марта, компания Nielsen в своем исследовании, больше всего выросли продажи резиновых перчаток, муки, пасты и туалетной бумаги.

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Согласно данным исследования, общие продажи в крупных продуктовых магазинах в пятницу, 13 марта, выросли более чем в два раза. Спрос на пасту и макаронные изделия в целом вырос в пять раз, а на туалетную бумагу — в три с половиной. На 200% увеличились продажи сахара.

Как отмечает Le Figaro, в панике французы также скупали те товары, спрос на которые в стране обычно остается неизменным. На 7% вырос объем продаж алкоголя, на 9% — мороженого.

«Запасов еды во Франции хватит до лета»

Ранее представители крупных ритейлеров заявляли, что Франции не грозит дефицит продуктов питания. В торговых сетях подчеркивали, что пустые полки, фотографии которых публиковали СМИ на прошлой неделе, связаны лишь с резким ростом спроса. «Причин для паники нет, запасов еды во Франции хватит до лета», — отметил президент сети супермаркетов Leclerc Мишель-Эдуар Леклер.

По данным Nielsen, которая считается одним из мировых лидеров на рынке маркетинговых исследований, пики продаж в французских супермаркетах последовали за заявлениями премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и президента Эмманюэля Макрона. В своих речах политики сообщили о введении карантина в школах и университетах, а также о закрытии ресторанов, баров и других общественных мест.

Какое влияние на работу открытых торговых точек оказало введение всеобщего карантина, исследовательский кабинет не сообщает. Но по мнению эксперта центра Даниэля Дюкрока, от ограничений на передвижения выиграют прежде всего магазины, которые находятся в районах с высокой плотностью населения. «Они воспользуются отсутствием конкуренции со стороны ресторанов», — отмечает специалист, добавляя, что повышенный спрос продлится больше нескольких недель.

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