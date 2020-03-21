Уровень доверия Макрону вырос с начала эпидемии коронавируса

С начала эпидемии коронавируса уровень доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону превысил 50% — впервые за почти двухлетний период. Об этом вечером в пятницу, 20 марта, сообщило агентство France-Presse.

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Уровень доверия Макрону вырос в среднем на 13 пунктов. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра Harris Interactive-Epoka по итогам опроса.

Рейтинг президента вырос среди представителей совершенно разных возрастных категорий. К примеру, он поднялся на 10 пунктов среди опрошенных старше 65 лет, а среди людей младше 35 лет — на 17. Впервые с весны 2018 года деятельность президента одобряет более половины французов. Социологи объясняют это тем, что с начала пандемии Эмманюэль Макрон регулярно обращается к нации.

Повышенное внимание медиа помогло и премьер-министру страны Эдуару Филиппу улучшить свой рейтинг — его деятельность одобряют 48% французов. Выше работу Филиппа оценивали лишь в декабре 2017 года.

Общий уровень доверия французскому правительству также вырос и достиг среднего показателя в 35%. Министр здравоохранения Оливье Веран почти догнал по популярности самого «заметного» из своих коллег — главу МИД Жан-Ива Ле Дриана: работу Верана одобряют 48% французов, Ле Дриана — 49%. Рейтинг министра экономики Брюно Ле Мэра вырос на 10 пунктов и достиг 45%, министра образования Жан-Мишеля Бланке — 43%, а главе МВД Кристофу Кастанеру выросло до 32%. Он прибавил 7 пунктов.

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