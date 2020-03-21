Фото дня: в Мюлузе начали развертывать военно-полевой госпиталь

В Мюлузе начали развертывать военно-полевой госпиталь для заразившихся коронавирусом AFP - SEBASTIEN BOZON

RFI

Утром в субботу, 21 марта, в Мюлузе на востоке Франции началась установка военно-полевого госпиталя рядом с местной больницей. Оборудование военные привезли из Орлеана. Под тентами будут установлены 30 коек для реанимации. Первых пациентов с Covid-19 здесь должны принять 23 марта.