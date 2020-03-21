Фото дня: в Мюлузе начали развертывать военно-полевой госпиталь
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Утром в субботу, 21 марта, в Мюлузе на востоке Франции началась установка военно-полевого госпиталя рядом с местной больницей. Оборудование военные привезли из Орлеана. Под тентами будут установлены 30 коек для реанимации. Первых пациентов с Covid-19 здесь должны принять 23 марта.
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Ранее военные вертолеты были задействованы для транспортировки больных с востока Франции в другие регионы. На востоке эпидемиологическая ситуация особо тяжелая наряду со столичным регионом Иль-де-Франс. Местные больницы не справляются с наплывом пациентов.
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