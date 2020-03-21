Франция тестирует 40 прототипов медицинских масок. Они могут помочь в борьбе с дефицитом

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в субботу, 21 марта, что власти страны приступили к тестированию 40 прототипов медицинских масок. Об этом глава правительства объявил в контексте полемики, вспыхнувшей в стране из-за нехаватки хирургических масок, и перед рассмотрением Национальным собранием закона о введении чрезвычайного санитарного положения из-за эпидемии коронавируса.

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«Мы попросили министерство экономики и оборонное ведомство найти альтернативы (медицинским маскам), а именно поручить целому ряду промышленных предприятий, а также исследователям либо расширить имеющиеся производственные линии, либо утвердить альтернативные варианты», — отметил Филипп. Как подчеркнул глава правительства, новые маски могут быть как одноразовыми, так и предназначенными для многократного использования.

Французские власти считают, что эти новые маски в будущем смогут использоваться наряду с обычными хирургическими масками, так и с более сложными медицинскими респираторами Ffp2, предназначенными для использования медицинским персоналом.

Как именно проводятся испытания и кто будет производить альтернативы традиционным маскам, премьер-министр не уточнил. Однако ранее ряд французских предприятий, специализирующихся на производстве одежды и изделий из текстиля, заявили, что перепрофилируют фабрики и готовятся делать маски из ткани.

На прошедшей неделе французские медики пожаловались на нехватку медицинских масок. Терапевты, которые принимают больных с подозрением на коронавирус, возмутились тем, что власти Франции не могут обеспечить их элементарными средствами защиты. Республика столнулась с этой ситуаций несмотря на то, что президент страны Эмманюэль Макрон объявил о реквизиции защитных масок 4 марта.

В середине марта группа LVHM, которая является одним из крупнейших в мире производителей духов класса люкс, объявила о запуске производства антисептического геля для больниц. Его будут делать на фабриках, которые обычно выпускают парфюмерную продукцию. LVHM пообещала бесплатно передать антисептический гель французским клиникам и медучреждениям.

Всего во Франции с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались 450 человек.

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