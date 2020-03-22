В США выросли продажи оружия на фоне эпидемии коронавируса

После того, как президент США Дональд Трамп ввел в стране чрезвычайное положение, американцы стали массово скупать оружие

В США, где число заболевших коронавирусом, согласно официальным данным, превысило 22 тысячи, резко выросли продажи огнестрельного оружия и патронов. Об этом сообщает The Washington Post. Как пишет газета, спрос на вооружение вырос практически во всех штатах. Власти заявили, что получили рекордное количество запросов от желающих получить лицензию на ношение оружия.

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Как рассказали владельцы специализированных магазинов The Washington Post, спрос на оружие резко вырос после объявления президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения 13 марта. Журналисты утверждают, что «толпы покупателей смели почти все оружие и амуницию» в некоторых магазинах.

Американцы массово скупают оружие, опасаясь роста преступности в США на фоне эпидемии коронавируса. The Washigton Post пишет, что покупатели вооружений боятся резкого роста безработицы до 20%, а также дефицита продуктов питания. «Это уникальная ситуация, — рассказывает Джеймс из Вирджинии. — Возможно, что скоро у нас будет еда, а у остальных — нет. Тогда я должен буду защитить свою семью».

«Наш девиз теперь такой — мы поможем вам защитить ваши запасы туалетной бумаги», — пошутил владелец торговой точки в Северной Каролине.

По утверждениям американских СМИ, в переполненных клиентами оружейных магазинах часто не соблюдались предосторожности, связанные с распространением коронавируса.

В интервью The Los Angeles Times один из покупателей рассказал, что не паникует, а лишь беспокоится за будущее. «Я хочу, чтобы все были готовы к тому, что случится: я, моя семья и мои друзья», — отметил он.

Ранее телеканал ABC сообщал, что в ряде штатов полиция отчиталась о росте числа проверок биографии, необходимых для выдачи разрешений на ношение оружия. В Пенсильвании количество подобных запросов выросло в три раза.

В феврале сайт Ammo.com, специализирующийся на продаже оружия, отчитался о росте выручки более чем на 300%.

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