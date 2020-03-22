«Нас ждет беспрецедентный экономический кризис»: Эмманюэль Макрон о последствиях коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «беспрецедентных» последствиях коронавируса для французской экономики. Как отметил глава государства в интервью газете Le Journal du Dimanche, в будущем эпидемия нанесет значительный урон по финансовой системе страны. «Это война, и она будет продолжатся», — считает Макрон.

Реклама Читать далее

«Мы столкнемся с настоящим экономическим кризисом. То, что мы уже пережили из-за эпидемии коронавируса — еще далеко не все», — сказал Эмманюэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche.

Президент Франции не исключил, что в ближайшее время власти страны могут сделать новые официальные заявления. «Мы должны справиться с чрезвычайной санитарной ситуацией. Защитить самых слабых и пожилых, а после — и саму систему здравоохранения», — отметил французский лидер. То, как страна проживет этот кризис, Макрон назвал «тестом демократии на солидарность».

Журналисты Le Journal du Dimanche подчеркивают, что обстановка в Елисейском дворце после начала эпидемии сильно изменилась. Президент отменил все официальные приемы, а в самом здании находятся лишь треть сотрудников. Со своей командой Макрон общается по телефону и интернету, используя в том числе мессенджер Telegram.

Ранее министр бюджета Франции Жеральд Дарманен заявил о новых мерах по поддержке бизнеса. Власти позволят предприятиям заплатить социальные сборы и некоторые налоги с опозданием без штрафных санкций.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться