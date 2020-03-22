Нацсобрание Франции поддержало введение режима ЧП и ужесточение наказания за нарушение карантина
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Национальное собрание Франции в субботу, 21 марта, приняло в первом чтении законопроект, позволяющий объявить в стране чрезвычайное санитарное положение, а также ужесточить наказание за несоблюдение карантина. Об этом 22 марта сообщает AFP. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат.
Газета Le Figaro сообщает, что документ предполагает введение чрезвычайного санитарного положения в связи с эпидемией коронавируса на два месяца с момента вступления закона в силу. В тексте оговаривается, что по мере необходимости правительство сможет ограничивать права граждан на передвижение, работу и собрания, если это позволит положить конец санитарной катастрофе.
По мнению некоторых политиков и экспертов, теперь Национальному собранию придется вести сложные переговоры с Сенатом, так как в случае принятия закон даст правительству колоссальные полномочия. В самом Национальном собрании предложение вызвало споры. Некоторые из его членов сочли, что изменения законопроект откроет безграничное поле для ограничения свобод в правовом государстве. Другие поддержали инициативу, настаивая на временности этой меры. Также некоторые из членов собрания отметили, что обсуждения в государственных институтах идут медленней, чем распространяется вирус.
Помимо конкретного случая эпидемии коронавируса, поправка оговаривает возможность введения чрезвычайного положения на месяц в иных сложных санитарных обстоятельствах, если соответствующий декрет одобрит Совет министров. Многие члены Нацсобрания выступили за проведение дополнительных консультаций с учеными, прежде чем одобрить эту часть документа.
Министр юстиции Франции Николь Беллубе также предложила ужесточить наказание за несоблюдение карантинных мер. В случае единичного нарушения, размер штрафа составит 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней — 1500 евро. Злостным нарушителям, то есть тем, кто будет уличен в нарушении карантина не менее четырех раз за 30-дневный период, будет грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 месяцев и штраф в размере 3700 евро.
Во Франции за несоблюдение карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса, выписали 38 994 штрафа. Об этом в субботу, 21 марта, сообщало BFM-TV со ссылкой на собственные источники.
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