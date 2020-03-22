674 человека скончались во Франции от болезни, вызванной коронавирусом

Во Франции с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались 674 человека. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Жером Саломон. За сутки от болезни, вызванной вирусом, скончались 112 человек.

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Всего по состоянию на 22 марта власти зафиксировали более 16 тысяч случаев заражения. Однако, как отметили в ведомстве, эта цифра является заниженной: анализы на коронавирус берут не у всех людей, симптомы которых вызывают подозрения.

Согласно заявлению властей, из-за болезни, вызванной коронавирусом, госпитализировано 7 240 человек, из них 1646 находятся в тяжелом состоянии. За последние два месяца от коронавируса удалось вылечить 2200 пациентов, которые попали в больницы.

«Эпидемия продолжается, а вирус распространяется по территории Франции», — отметил Жером Саломон. Он предупредил французов, что ситуация продолжит ухудшаться, и призвал всех жителей страны не выходить из дома без необходимости. «Так вы спасаете жизни», — сказал он.

В воскресенье вечером Национальная ассамблея Франции в окончательном чтении приняла закон, который позволяет ввести в стране чрезвычайное санитарное положение. Он также предусматривает перенос второго тура муниципальных выборов, увеличение штрафов для тех, кто многократно нарушил правила карантина, и позволяет работодателям заставить сотрудников взять оплачиваемый отпуск на шесть дней.

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