Во Франции от Covid-19 скончались еще двое врачей

Во Франции от коронавирусной инфекции скончались еще двое врачей. Как сообщает в понедельник, 23 марта, агентство AFP, оба врача работали в регионе Гранд-Эст на северо-востоке страны. Ранее один врач погиб от коронавируса в департаменте Уаза, регион О-де-Сен.

Реклама Читать далее

Гинеколог Жан-Мари Бегль, 66 лет, из города Мюлуз заразился от пациентки примерно две недели назад, а затем отправился в свой загородный дом в Бургундии. Он был госпитализирован в больницу бургундского города Бона, а затем переведен в Дижон, где скончался. Об этом 23 марта сообщил телеканал BFMTV.

Агентство AFP сообщило о смерти еще одного врача в регионе Гранд-Эст. 60-летний Сильвен Велленг скончался в клинике города Сент-Авольд, в Мозеле.

В субботу, 21 марта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о смерти первого французского врача от коронавируса. 68-летний Жан-Жак Разафиндранази работал в Компьене в департаменте Уаза (регион О-де-Франс) и был волонтером.

В воскресенье вечером представитель министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что общее число погибших во Франции от Covid-19 — 674 человек. 7240 человек госпитализированы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться